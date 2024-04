Hamilton opgetogen: "Mercedes W15 voelde niet eerder zo goed"

Hoewel de tweede vrije training grotendeels in het water viel, kende Lewis Hamilton een zeer productieve eerste vrije training met 23 gereden ronden. De Britse coureur kwam in die sessie tot de vijfde tijd, vlak achter teamgenoot George Russell: 1.30.543. Hij was bijna een halve seconde langzamer dan Max Verstappen, maar kijkt zeer tevreden terug op de vrijdag in Japan. "Het was een geweldige sessie, echt een goede training voor ons", zegt Hamilton. "Het was de beste sessie van het jaar voor ons, zo goed heeft de auto eerder dit jaar niet aangevoeld", klinkt hij blijmoedig. "Tot nu toe is het dus echt positief."

Voor Hamilton kon de timing van dat gevoel niet beter, aangezien hij geniet van het 5,807 kilometer lange circuit van Suzuka. "En de afgelopen jaren hadden we hier een heel lastig te besturen auto en was de balans moeilijk te vinden", legt hij uit waarom hij nu geniet van de balans in de W15. "We hebben geweldig werk geleverd na de afgelopen races die moeizaam verliepen. Het lijkt erop dat we nu wat beter uit de voeten kunnen."

Na de warme raceweekenden in Bahrein, Saudi-Arabië en Australië was het vrijdag een stuk koeler in Japan. De lagere temperaturen lijken de Mercedes W15 in de kaart te spelen, al wil Hamilton nog niet te hard van stapel lopen en een conclusie trekken. "Dat is lastig vast te stellen. Maar we hebben zoals gezegd een betere basis om op voort te bouwen. Dus zolang we niet al te veel wijzigingen doorvoeren en het verpesten, denk ik dat we zullen blijven staan waar we nu staan", aldus Hamilton.

Ook teamgenoot George Russell klonk optimistisch na de eerste twee vrije trainingen. "We presteerden absoluut beter dan we verwacht hadden", zegt de Brit. "Dat was dus een prettige verrassing. De auto voelde echt goed en Lewis en ik waren heel blij met de balans. De auto presteert beter wanneer het wat koeler is, maar we hebben veel getest om te proberen de auto wat consistenter te maken onder wisselvallige omstandigheden. De tijd zal het leren."