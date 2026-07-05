Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Lewis Hamilton behoudt podiumplaats in Britse GP na ontlopen van straf

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Lewis Hamilton behoudt podiumplaats in Britse GP na ontlopen van straf

Max Verstappen onthult oorzaak van crash, frustraties over Red Bull-problemen nemen toe

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Max Verstappen onthult oorzaak van crash, frustraties over Red Bull-problemen nemen toe

Wolff onthult hoe dicht Kimi Antonelli bij overwinning op Silverstone kwam

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Wolff onthult hoe dicht Kimi Antonelli bij overwinning op Silverstone kwam

FIA legt safetycar-finish bij F1 Britse GP uit

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
FIA legt safetycar-finish bij F1 Britse GP uit

Lewis Hamilton naar de stewards na F1 Britse GP, verwacht podium te verliezen

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Lewis Hamilton naar de stewards na F1 Britse GP, verwacht podium te verliezen

Leclerc verslaat Mercedes in Britse GP met curieus einde, Max Verstappen crasht

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Leclerc verslaat Mercedes in Britse GP met curieus einde, Max Verstappen crasht

Vijf snelle conclusies na F1 Grand Prix van Groot-Brittannië

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Vijf snelle conclusies na F1 Grand Prix van Groot-Brittannië

DTM-race Norisring 2: Thiim pakt tweede zege en leiding in DTM-stand

DTM
Norisring
DTM-race Norisring 2: Thiim pakt tweede zege en leiding in DTM-stand
Formule 1 GP van Groot-Brittannië

Lewis Hamilton naar de stewards na F1 Britse GP, verwacht podium te verliezen

Ferrari-coureur Lewis Hamilton heeft zich bij de stewards moeten melden nadat hij als derde finishte op Silverstone. Het gaat om het mogelijk niet respecteren van gele vlaggen.

Ronald Vording
Ronald Vording
Bewerkt:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton en een vertegenwoordiger van Ferrari zijn opgeroepen om tekst en uitleg te geven over een mogelijke overtreding van artikel B1.8.4 van het sportief reglement, dat betrekking heeft op het respecteren van enkele en dubbele gele vlaggen.

In het summons-document van de FIA wordt geen exact tijdstip van de vermeende overtreding genoemd, al liet de wedstrijdleiding tijdens de race weten dat het ging om een incident om 16:03:34 BST. Dat was kort nadat Audi-coureur Nico Hülkenberg stil was komen te staan aan het begin van National Pit Straight. 

Op dat moment was Hamilton verwikkeld in een gevecht met Max Verstappen, die hij enkele ogenblikken eerder in ronde 38 had ingehaald. Hamilton moest zich direct na de podiumceremonie, om 17.00 uur BST, melden bij de stewards. Het stewardspanel bestaat dit weekend uit Gerd Ennser, Tanja Geilhausen, Mathieu Remmerie, Pedro Lamy en Richard Norbury.

De Ferrari-coureur gaf zelf al aan dat hij verwacht zijn podiumplaats in de Britse Grand Prix kwijt te raken. "Ik zal nu waarschijnlijk ook nog een straf krijgen, dus waarschijnlijk raak ik mijn podium kwijt. Ik reed door een gele vlag, maar ik heb die niet gezien", vertelde Hamilton aan Sky. "Dus eerst een valse start en daarna de gele vlag. Als het tegenzit, dan zit echt alles tegen. Ik ben net bij de stewards geweest. Ik heb nog geen antwoord gekregen, maar waarschijnlijk krijg ik wel iets. Ik verwacht eigenlijk wel een straf."

During the race Lewis Hamilton had already received a five-seconds penalty for moving too early at the start.

During the race Lewis Hamilton had already received a five-seconds penalty for moving too early at the start.

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Tijdens de race had de zevenvoudig wereldkampioen al een tijdstraf van vijf seconden gekregen wegens het bewegen voordat de startlichten waren gedoofd. Hij loste die straf in tijdens zijn eerste pitstop, die daardoor 8,8 seconden duurde. Ferrari had er bewust voor gekozen om Hamilton vóór die pitstop niet over de straf te informeren, al gaf de Brit na afloop toe dat hij zelf al had beseft dat hij te vroeg was bewogen.

De stewards motiveerden dat besluit als volgt: "De stewards hebben vastgesteld dat auto 44 bewoog nadat het derde rode licht was gaan branden, maar voordat het startsignaal werd gegeven. Dat was duidelijk zichtbaar op de onboardbeelden, waarbij aan de gele Pirelli-belettering op de band te zien was dat deze omhoog en naar voren draaide voordat de lichten uitgingen."

"Het feit dat de beweging beperkt was, doet niets af aan de overtreding. Elke beweging in die periode geldt als een valse start of bewegen vóór het startsignaal. De stewards concluderen daarom dat auto 44 artikel B5.11.1 van het FIA Formule 1-reglement heeft overtreden en leggen de standaardstraf op voor een beperkte beweging."

Hoewel Hamilton ondanks die straf alsnog als derde over de finish kwam, zou een extra sanctie voor het niet respecteren van gele vlaggen veel grotere gevolgen hebben. Doordat de race achter de safety car eindigde, zou zelfs een tijdstraf van vijf seconden Hamilton al terugwerpen van de derde naar de veertiende plaats.

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Lewis Hamilton behoudt podiumplaats in Britse GP na ontlopen van straf

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Lewis Hamilton behoudt podiumplaats in Britse GP na ontlopen van straf

Max Verstappen onthult oorzaak van crash, frustraties over Red Bull-problemen nemen toe

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Max Verstappen onthult oorzaak van crash, frustraties over Red Bull-problemen nemen toe

Wolff onthult hoe dicht Kimi Antonelli bij overwinning op Silverstone kwam

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Wolff onthult hoe dicht Kimi Antonelli bij overwinning op Silverstone kwam

FIA legt safetycar-finish bij F1 Britse GP uit

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
FIA legt safetycar-finish bij F1 Britse GP uit
Vorig artikel Leclerc verslaat Mercedes in Britse GP met curieus einde, Max Verstappen crasht
Volgend artikel FIA legt safetycar-finish bij F1 Britse GP uit

Beste reacties
Meer van
Ronald Vording

"Ze moeten mij dat niet meer vragen" – Waarom Verstappen niet gelooft in nieuwe Red Bull-comeback

Formule 1
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
"Ze moeten mij dat niet meer vragen" – Waarom Verstappen niet gelooft in nieuwe Red Bull-comeback

F1-update: Max Verstappen bespreekt motorprobleem Red Bull, speciale kwalificatietruc Mercedes?

Formule 1
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
F1-update: Max Verstappen bespreekt motorprobleem Red Bull, speciale kwalificatietruc Mercedes?

Tsolov of Lawson? Red Bull en Racing Bulls staan voor lastige keuze over F1 line-up 2027

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Tsolov of Lawson? Red Bull en Racing Bulls staan voor lastige keuze over F1 line-up 2027
Meer van
Lewis Hamilton

Contractverlengingen Russell en Hamilton zetten Verstappen-McLaren geruchten in ander daglicht

Formule 1
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Contractverlengingen Russell en Hamilton zetten Verstappen-McLaren geruchten in ander daglicht

Leclerc zoekt naar antwoorden met 2026-auto van Ferrari: "Ik moet echt aan alles werken"

Formule 1
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Leclerc zoekt naar antwoorden met 2026-auto van Ferrari: "Ik moet echt aan alles werken"

Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Canada
Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken
Meer van
Ferrari

Wolff: "Emotionele" Vasseur heeft mijn opmerkingen over Ferrari verkeerd begrepen

Formule 1
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Wolff: "Emotionele" Vasseur heeft mijn opmerkingen over Ferrari verkeerd begrepen

Wat zit er achter de zorgen van Lewis Hamilton over Lego-coureursparade tijdens Britse GP

Formule 1
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Wat zit er achter de zorgen van Lewis Hamilton over Lego-coureursparade tijdens Britse GP

Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Tsolov of Lawson? Red Bull en Racing Bulls staan voor lastige keuze over F1 line-up 2027

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Door Ronald Vording
Tsolov of Lawson? Red Bull en Racing Bulls staan voor lastige keuze over F1 line-up 2027

Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Ronald Vording
Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen
Bekijk meer