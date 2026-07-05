Lewis Hamilton naar de stewards na F1 Britse GP, verwacht podium te verliezen

Lewis Hamilton en een vertegenwoordiger van Ferrari zijn opgeroepen om tekst en uitleg te geven over een mogelijke overtreding van artikel B1.8.4 van het sportief reglement, dat betrekking heeft op het respecteren van enkele en dubbele gele vlaggen.

In het summons-document van de FIA wordt geen exact tijdstip van de vermeende overtreding genoemd, al liet de wedstrijdleiding tijdens de race weten dat het ging om een incident om 16:03:34 BST. Dat was kort nadat Audi-coureur Nico Hülkenberg stil was komen te staan aan het begin van National Pit Straight.

Op dat moment was Hamilton verwikkeld in een gevecht met Max Verstappen, die hij enkele ogenblikken eerder in ronde 38 had ingehaald. Hamilton moest zich direct na de podiumceremonie, om 17.00 uur BST, melden bij de stewards. Het stewardspanel bestaat dit weekend uit Gerd Ennser, Tanja Geilhausen, Mathieu Remmerie, Pedro Lamy en Richard Norbury.

De Ferrari-coureur gaf zelf al aan dat hij verwacht zijn podiumplaats in de Britse Grand Prix kwijt te raken. "Ik zal nu waarschijnlijk ook nog een straf krijgen, dus waarschijnlijk raak ik mijn podium kwijt. Ik reed door een gele vlag, maar ik heb die niet gezien", vertelde Hamilton aan Sky. "Dus eerst een valse start en daarna de gele vlag. Als het tegenzit, dan zit echt alles tegen. Ik ben net bij de stewards geweest. Ik heb nog geen antwoord gekregen, maar waarschijnlijk krijg ik wel iets. Ik verwacht eigenlijk wel een straf."

During the race Lewis Hamilton had already received a five-seconds penalty for moving too early at the start. Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Tijdens de race had de zevenvoudig wereldkampioen al een tijdstraf van vijf seconden gekregen wegens het bewegen voordat de startlichten waren gedoofd. Hij loste die straf in tijdens zijn eerste pitstop, die daardoor 8,8 seconden duurde. Ferrari had er bewust voor gekozen om Hamilton vóór die pitstop niet over de straf te informeren, al gaf de Brit na afloop toe dat hij zelf al had beseft dat hij te vroeg was bewogen.

De stewards motiveerden dat besluit als volgt: "De stewards hebben vastgesteld dat auto 44 bewoog nadat het derde rode licht was gaan branden, maar voordat het startsignaal werd gegeven. Dat was duidelijk zichtbaar op de onboardbeelden, waarbij aan de gele Pirelli-belettering op de band te zien was dat deze omhoog en naar voren draaide voordat de lichten uitgingen."

"Het feit dat de beweging beperkt was, doet niets af aan de overtreding. Elke beweging in die periode geldt als een valse start of bewegen vóór het startsignaal. De stewards concluderen daarom dat auto 44 artikel B5.11.1 van het FIA Formule 1-reglement heeft overtreden en leggen de standaardstraf op voor een beperkte beweging."

Hoewel Hamilton ondanks die straf alsnog als derde over de finish kwam, zou een extra sanctie voor het niet respecteren van gele vlaggen veel grotere gevolgen hebben. Doordat de race achter de safety car eindigde, zou zelfs een tijdstraf van vijf seconden Hamilton al terugwerpen van de derde naar de veertiende plaats.