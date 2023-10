"Ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat het na de vorige race allemaal heel moeilijk was", vertelt Mercedes-man Lewis Hamilton na afloop van de Amerikaanse Grand Prix waarin hij een tweede plek binnensleepte. "Er speelt van alles in de wereld en dan maakte ik ook een grote fout [in Qatar]." Tijdens die race schakelde de Britse coureur zichzelf uit na een aanvaring met zijn teamgenoot George Russell. Het schaamrood is twee weken later na de finish in Austin pas echt van de kaken verdwenen: "Ik voelde me heel schuldig tegenover het team."

De tijdens de Grand Prix van Qatar gemaakte fout spookte dus lange tijd in het hoofd van Hamilton. De Engelse recordkampioen verklaart hoe het herstelproces verliep. "Het was een lang en diep proces om mezelf weer bijeen te rapen", aldus Hamilton. "Het ging er niet om hoe ik daar faalde, maar hoe ik op ging staan." Dat opstaan is volgens de man uit Stevenage dan ook goed gelukt: "Ik kwam hier 'vechtend' naar toe, het voelde goed en ik ben dan ook heel erg blij met het resultaat." Dat Hamilton blij is met zijn resultaat is terecht, want in het kampioenschap ligt de weg naar de tweede plek wagenwijd open. Sergio Perez heeft die positie nu nog in handen, maar de Mexicaan laat de afgelopen races veel steken vallen. Het gaatje is nu nog maar 19 punten, dus tijdens de volgende race voor het thuispubliek van Perez in Mexico kan Hamilton over de Red Bull-coureur heen wippen.

In de slotfase van de race naderde Hamilton winnaar Max Verstappen nog, maar uiteindelijk zat een echte aanval er niet in. Dat is een heel ander beeld dan dat we dit seizoen hebben gezien, want Red Bull is over het algemeen Mercedes te snel af. "We moeten ze [Red Bull] feliciteren. Ze hebben het hele jaar hun zaakjes goed voor elkaar, ze domineren en Max is het hele seizoen foutloos", aldus de 38-jarige coureur. "We kwamen tegen het einde dichterbij, dus ik had nog de hoop. We hadden net wat extra rondjes nodig. Het team heeft dit weekend goed werk geleverd."