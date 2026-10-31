Formule 1 GP van Mexico

Lewis Hamilton opgelucht na historische eerste Ferrari-pole: "Ik hou nog steeds van wat ik doe"

Lewis Hamilton werd de op vier na oudste polesitter van de Formule 1 door zijn eerste Ferrari-pole te pakken in de Grand Prix van Mexico-Stad

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 22:38

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Op de plek waar hij twee van zijn zeven wereldtitels vierde, voegde Lewis Hamilton opnieuw een hoofdstuk toe aan zijn illustere Formule 1-carrière en aan zijn dierbare herinneringen aan Mexico, een hoofdstuk dat lang op zich had laten wachten.

Hamilton maakte een einde aan Ferrari's poledroogte door de Scuderia haar eerste pole van 2026 te bezorgen, en verzekerde zich daarmee ook van zijn eerste pole in het rood, zijn eerste pole sinds de Grand Prix van Hongarije van 2023. Daarmee werd hij met 41 jaar en 297 dagen de vijfde oudste polesitter die dat deed, nu tussen Mario Andretti en Nigel Mansell op de eeuwige ranglijst.

Nadat George Russell (Mercedes) met zijn laatste run op het Autodromo Hermanos Rodriguez de voorlopige pole had afgepakt van Charles Leclerc, antwoordde Hamilton met een marginaal snellere eerste sector om de pole met een miniem verschil van 0,009 seconde af te pakken van zijn voormalige teamgenoot.

"O man, ik heb er geen woorden voor. Het voelt speciaal om in Mexico te zijn en mijn eerste pole met Ferrari te pakken, en nummer 105. Ik vind dat een mooi nummer", zei Hamilton.

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Hamiltons pole kwam nadat hij in de vrijdagtrainingen waardevolle baantijd had verloren door een probleem met de power unit, waardoor hij in VT2 beperkt bleef tot 13 ronden. Maar ondanks die tegenslag was de Brit juist erg tevreden geweest over hoe zijn Ferrari zich gedroeg op het hooggelegen asfalt met weinig grip, waarbij er 's nachts slechts minimale wijzigingen aan de afstelling werden gedaan.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Het is een echt heel zwaar, uitdagend weekend geweest", zei hij.

"Natuurlijk reden we in VT1 met een [aerodynamisch] hek, en daarna hadden we natuurlijk het motorprobleem dat we gisteren hadden, waardoor we gewoon op achterstand stonden. Ik heb geen longrun kunnen doen, maar we hebben dit weekend heel goed werk geleverd met de afstelling."

Toen hem werd verteld dat hij F1's oudste polesitter sinds Andretti was, wat opmerkingen over zijn lange carrière uitlokte, antwoordde Hamilton: "O man, waar een wil is, is een weg. Het zit allemaal in het hoofd. Ik doe al die verschillende dingen die je kunt doen om te proberen jezelf jong en fit te houden.

"Maar ik hou van wat ik doe, en die liefde is niet verdwenen. Ik word elke dag wakker terwijl ik eraan denk. Ik droom ervan, en ik heb deze geweldige steun over de hele wereld, waardoor deze mensen me op de been houden, dus ik hoop dat ze daar vandaag blij mee zijn, en ik hoop dat ik morgen voor hen kan leveren."

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- Het Motorsport.com-team

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