Hamilton na openingsdag F1 Singapore: "We stuiteren als een gek"

Het krappe Marina Bay Street Circuit leek voorafgaand aan het Singaporese Grand Prix-weekend door de relatief lage bochtensnelheid goed bij de Mercedes W13 te passen. De eerste vrije training werd door Lewis Hamilton als snelste afgesloten, terwijl George Russell in de tweede oefensessie de derde tijd noteerde. Ondanks de prima resultaten ziet de zevenvoudig wereldkampioen de strijd om de pole-position somber in. De Brit is van mening dat de vijfde tijd in VT2 een realistischere indicatie laat zien van de positie van het team. De W13 had namelijk veel last van stuiteren.

"Het begon goed, maar de tweede sessie verliep minder", zegt Hamilton over de openingsdag in de stadstaat. "Dus eigenlijk is dit zoals elk ander weekend. De auto stuitert als een gek. Het voelt niet alsof we een flinke achterstand hebben, maar toch is het denk ik weer een seconde. We moeten er aan blijven werken." De Brit verwacht dat Mercedes weinig kan doen aan het gehobbel. Hij zegt wel dat zijn afstelling niet zo sterk was als die van teamgenoot Russell. "Aan dat gestuiter kunnen we vrij weinig doen, het is zoals het is. George wist ook iets meer tijd te vinden. Dat moet er aan mijn kant ook nog zijn. Ik kreeg het nu niet voor elkaar om een sterke ronde te rijden. Met deze afstelling blokkeerde ik geregeld. Vanavond duiken we in de data en we proberen zaterdag met een oplossing te komen."

Russell deelt de mening van Hamilton. De posities zien er volgens de jongeling goed uit, maar in het realistischere plaatje staat Mercedes ietsje naar achteren. "Ik moet de boel nog bekijken, maar volgens mij reed Charles zijn snelste ronde op de medium band", aldus Russell. "Ik weet niet wat de Red Bulls deden. Op papier ziet het er goed uit, maar dit laat niet het volledige beeld zien. Er is werk aan de winkel. We stuiteren flink. Iedereen heeft het lastig, maar wij hebben altijd geweten dat dit een zwak punt is van de wagen. De banden zijn ook vrij gevoelig. Ik denk dat we enorme tijdwinst pakken in de kwalificatie als we iets vinden. De kwalificatie is al een race op zich. We blijven werken."

Hoe verliep de dag bij Verstappen: Verstappen legt uit waarom hij lang binnen stond tijdens F1-training Singapore

Video: Hamilton klokt snelste tijd in openingstraining Singapore