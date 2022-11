Hamilton verklaart oorsprong van radiobericht ‘it’s hammer time’

Iedere keer als Lewis Hamilton te horen krijgt dat hij moet proberen op te voren vlak voor zijn pitstop, krijgt hij de bekende woorden ‘it’s hammer time’ te horen van engineer Peter Bonnington. Met name tijdens de kampioensjaren van het afgelopen decennium was die uitspraak vaak een garantie voor enkele razendsnelle ronden, waarna de Mercedes-coureur naar de pits kwam voor een bandenwissel. Maar waarom zijn juist deze woorden gekozen om Hamilton aan te sporen? In de aanloop naar de GP van Mexico legde de zevenvoudig wereldkampioen uit dat hij daar op een gegeven moment zelf mee is gekomen.

“Ik denk dat ik zelf met hammer time ben gekomen. Dat komt voort uit een moment dat hij [Bonnington] mij vertelde dat het tijd was om te pushen”, vertelde Hamilton, bij wie deze specifieke woorden irritatie opriepen. “Daar raakte ik gefrustreerd door, want ik dacht ‘gast, ik ben al aan het pushen’. Maar ik vertelde hem ook dat hij ‘it’s hammer time’ moest zeggen als hij wilde aangeven dat ik voluit moet gaan en echt alles moet geven. Dat was onderdeel van onze groei.”

Bonnington 'integraal onderdeel' van succes Hamilton

Hamilton kwam in 2013 naar Mercedes en is dus bezig aan zijn tiende seizoen in Duitse dienst. Tot dusver werd hij ieder seizoen ook bijgestaan door race-engineer Bonnington, die in 2011 voor het eerst die functie vervulde aan de zijde van Michael Schumacher. Die samenwerking is met zes wereldtitels bijzonder succesvol gebleken. Hamilton benadrukt dan ook dat Bonnington een grote rol heeft gespeeld in de successen van de afgelopen jaren.

“Ik ben heel dankbaar voor Bono, we hebben een geweldige weg afgelegd. Ik denk dat wij een van de langste, zo niet de langste samenwerking tussen rijder en engineer hebben”, vervolgt Hamilton. “Hij is een integraal onderdeel van mijn succes. We hebben een geweldige weg afgelegd en elkaar zowel op als naast de baan in goede en in slechte tijden gesteund. Ik hou van samenwerken met Bono, hij is als een broer voor mij. Hij is denk ik ook een van de weinige mensen die mij aan kan op goede en slechte dagen. Ik denk dat er weinig mensen zijn die kunnen wat hij kan, die zo kalm kunnen blijven tijdens een race en die je zo door een race kunnen loodsen als hij.”