Hamilton: Onvrede na Abu Dhabi heeft niets met Verstappen te maken

Na een maandenlange radiostilte spreekt Lewis Hamilton op vrijdag, de dag waarop Mercedes ook de nieuwe auto voor het F1-seizoen 2022 heeft gepresenteerd, voor het eerst weer met de pers. Zijn sessie met de schrijvende pers kon op bijzonder veel animo rekenen, waarbij de gedachten natuurlijk veelvuldig teruggingen naar Abu Dhabi en de nasleep van die race. Hamilton benadrukt dat hij na de F1-finale het vertrouwen in de FIA was verloren, maar voegt er meteen aan toe dat hij de andere betrokkenen niets kwalijk neemt. Zijn professionele relaties met Max Verstappen en met het team van Red Bull zijn naar eigen zeggen onveranderd.

"Dit alles heeft niets met Max te maken", laat Hamilton aan onder meer Motorsport.com weten. "Max heeft vooral gedaan wat je als coureur moet doen als je zo'n buitenkansje krijgt voorgeschoteld." Het gaat Hamilton in zijn teleurstelling veel meer om de manier waarop die kans tot stand is gekomen dan om het feit dat Verstappen met de hoofdprijs aan de haal is gegaan.

"Max is een geweldige tegenstander en dit jaar maken we onszelf op voor een nieuw gevecht, net als vorig seizoen." Hamilton voegt daar wel aan toe dat Verstappen en hijzelf kunnen leren van wat er in 2021 is gebeurd. "Hopelijk gedragen we onszelf nog beter of laat ik het zo zeggen, we zullen natuurlijk groeien van de races die we vorig jaar hebben gereden en van de ervaringen die we hebben opgedaan."

"Maar ik heb totaal geen probleem met Max. Ik koester sowieso geen wrok of rancune richting iemand, dat geldt voor iedereen. Het lijkt me ook geen gezonde situatie om zoiets met je mee te dragen. Ik ga gewoon door, blijf niet hangen in het verleden en voel me helemaal fris en fruitig voor het nieuwe seizoen. Daarbij draag ik geen last op mijn schouders en zijn er ook geen dingen die me tegenhouden. Ik laat het ook niet toe dat de ervaring van vorig jaar zo'n obstakel kan worden."

