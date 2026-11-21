Formule 1 GP van Las Vegas

Lewis Hamilton onthult schade aan Ferrari F1-auto na Q2-exit in Las Vegas

Beide Ferrari’s haalden Q3 niet na te hebben geworsteld in de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas

Jake Boxall-Legge Filip Cleeren

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 06:59

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Lewis Hamilton schreef de Q2-uitschakeling van Ferrari in de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas toe aan de energielevering en schade aan de vloer. De zevenvoudig kampioen had het gevoel dat hij zich had hersteld van problemen met de algehele grip van de banden.

De Brit had het gedurende VT3 lastig bij het remmen. De voorbanden blokkeerden bijzonder snel, waardoor Hamilton meerdere keren moest uitwijken naar de uitloopstrook.

Hamilton haalde Q2 ondanks vloerschade in het eerste deel van de kwalificatie, maar noch hij noch Charles Leclerc wist door te dringen tot de shootout om poleposition bij de beste tien.

Hamilton leek over het algemeen tevreden met zijn runs in Q2, waarin nauwelijks nog de blokkerende wielen te zien waren die zijn aanloop naar de kwalificatie hadden gekenmerkt. De energielevering van de Ferrari-power unit leek echter eerder aan zijn maximum te zitten dan bij de auto's met Mercedes- en Red Bull-motoren, wat de topsnelheid op de rechte stukken beperkte.

Ferrari komt vermogen tekort ten opzichte van die twee fabrikanten en de lange acceleratiezone over de Strip legde dat tekort gedurende de hele sessie bloot.

"In de eerste of tweede ronde van Q1 verloren we een stuk van de vloer, waardoor de balans van de auto verschoof. Ik denk dat we zo'n drie of vier tienden aan downforce verloren", verklaarde Hamilton.

"Daarna hadden we meer last van glijden, maar eigenlijk speelde dat al vanaf het begin.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Mijn laatste ronde was uiteindelijk echt goed, maar ik heb gedaan wat ik kon met wat ik had. Alleen verloren we daarna iets van zes tienden puur op deployment. Daarmee hadden we denk ik in Q3 gestaan, maar verder was ik tevreden over mijn ronde.

"We wisten dat de lange rechte stukken en dat soort dingen lastig zouden worden. Het verschil op het rechte stuk lijkt iets groter dan ik had verwacht. Het is niet weinig. Het is een flinke hap op de rechte stukken.

Er heerste al het gevoel dat Ferrari het moeilijk zou krijgen in de koele omstandigheden in Las Vegas, omdat het team er heel 2026 moeite mee heeft om de banden gedurende een kwalificatieronde op temperatuur te houden.

Hamilton beaamde dat de auto lastig was om mee te werken door het vele glijden in de langzame bochten, zeker na het verlies van een stuk vloer. Hij hoopt alleen dat Ferrari in de race op zaterdagavond (zondagochtend Nederlandse tijd, nvdr.) naar voren kan komen, met als doel de tweede plaats in het constructeurskampioenschap veilig te stellen.

"Qua grip voelde het gewoon niet alsof we veel grip hadden. We kregen de banden niet aan het werk en we stonden eigenlijk nergens", vervolgde hij.

"Deze banden zijn dit jaar heel, heel lastig aan het werk te krijgen, zelfs op warme baanoppervlakken. Het is dus zeker lastig geweest. Ik heb geen verwachtingen [voor de race]. Ik probeer gewoon te kijken of ik naar voren kan komen."

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- Het Motorsport.com-team

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