Hamilton onthult: Mercedes moest negentig downforcepunten opgeven

Mercedes worstelt sinds de invoering van het huidige reglement in 2022 met het onder de knie krijgen van de grondeffectauto's. Het team van Toto Wolff probeerde het zeropod-concept in eerste instantie tot een succes te maken, maar liep vooral tegen porpoising aan. Nadat er in Monaco vorig jaar van concept is veranderd en nadat het stuiteren onder controle is gekregen, blijkt het lek echter nog niet meteen boven. Zo zijn de eerste raceweekenden van dit jaar volgens Lewis Hamilton en George Russell ook nog niet naar wens verlopen en laten de data zien dat de achilleshiel met name in snelle bochten ligt.

De voortdurende zoektocht naar een waterdichte oplossing laat volgens Hamilton vooral zien hoe complex de huidige grondeffectauto's zijn. Gevraagd of hij in zijn carrière al eerder een probleem heeft meegemaakt dat zo lastig te doorgronden was, luidt de reactie: "De laatste keer is waarschijnlijk het seizoen 2009 geweest. Toen wisten we dat we aan het begin van dat jaar geen goede auto zouden hebben, maar we wisten wel meteen waar het aan lag", duidt hij op zijn tijd bij McLaren. "Destijds hadden ze gewoon een auto met te weinig downforce ontwikkeld omdat de doelen intern te laag waren gesteld. Maar in dit tijdperk is het anders. Het is zo interessant om te zien met welke tools het team de flow onder de vloer moet ontwikkelen en begrijpen. Dit is zo veel complexer dan met de vorige generatie auto's."

Hamilton zegt vooral onder de indruk te zijn van alle simulatiemodellen die teams tegenwoordig gebruiken. "Als je ziet wat ze tegenwoordig allemaal kunnen, je kunt precies zien waar de luchtstroom [onder de vloer] naartoe gaat. Vervolgens gaat het natuurlijk om de correlatie tussen de windtunnel, de CFD-modellen en de echte circuits met allemaal verschillende asfaltlagen. Het is heel interessant om te zien, maar dan begrijp je ook meteen waarom het zo moeilijk is om het goed voor elkaar te krijgen", laat hij in Melbourne aan onder meer Motorsport.com weten. "Daar komen de stijfheid van de huidige banden, de stijfheid van de ophanging en de rijhoogte dan nog eens bij. We blijven er continu aan werken, al hebben we natuurlijk wel een achterstand goed te maken."

Eén stap voorwaarts en vijf stappen achteruit

Die achterstand is vooral ten opzichte van Red Bull Racing, dat de zaakjes in ieder geval op het asfalt goed voor elkaar heeft. "Red Bull heeft het porpoisingprobleem al vanaf de eerste test in Bahrein kunnen verhelpen. Zij hadden het meteen voor elkaar en dan kun je natuurlijk doorontwikkelen." De situatie bij Mercedes was compleet anders, waardoor dat team de auto in essentie langzamer moest maken om er überhaupt fatsoenlijk in te kunnen rijden. "Voor de eerste race van 2022 hebben we iets van negentig downforcepunten van de auto moeten halen", doet de zevenvoudig wereldkampioen uit de doeken.

"We hadden genoeg downforce, maar we konden het simpelweg niet gebruiken doordat de auto zo stuiterde. Daar hebben we natuurlijk enorm veel performance door verloren. Vervolgens probeerden we steeds weer iets van die weggehaalde downforcepunten toe te voegen, maar iedere keer begon de auto weer te stuiteren." Het is de paradox dat Mercedes de auto voor het gevoel van de coureurs slechter maakte door die in essentie juist beter te maken. "Iedere keer dat we één of twee stappen voorwaarts probeerden te zetten met updates, bleken het in de praktijk vijf stappen achteruit te zijn. Dat is volgens mij ook enorm frustrerend voor alle engineers geweest, al is het wel inspirerend om te zien dat ze niet opgeven. Nog steeds geven ze iedere dag het beste dat ze hebben, meer kun je natuurlijk niet vragen."