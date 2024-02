Terwijl de meeste Formule 1-teams grote delen van de Red Bull van vorig jaar hebben overgenomen, is de Oostenrijkse renstal juist gaan kijken bij andere teams wat zij op de auto hebben. Het opvallendste zijn de onderdelen die de regerend constructeurskampioen van Mercedes heeft overgenomen. Zo zijn de gulleys op de motorkap gelijk aan de Duitse wagen van vorig jaar en in de verte doet het sidepod-concept ook aan de W14 denken. Mercedes kon met deze onderdelen nauwelijks potten breken, maar na de eerste testdag lijkt het erop dat Red Bull het concept wel aan de praat krijgt.

Technische analyse van de RB20: Formule 1 F1 Tech: Dit valt in het echt op aan de Red Bull RB20 van Max Verstappen

Viaplay-analist Christijan Albers denkt dat het hard aankomt bij Mercedes, en dan voornamelijk bij Lewis Hamilton. "Je merkt wel gewoon, als Lewis zijnde, dit is heel moeilijk voor hem. Ik denk dat hij daarom ook de keuze heeft gemaakt om de laatste jaren een gok te nemen en het bij een ander team gaat proberen. Je merkt gewoon dat de oppermachtige hybrideperiode van Mercedes voorbij is", aldus de voormalig Formule 1-coureur. Hamilton maakt na het aankomende seizoen de sensationele overstap van Mercedes naar Ferrari.

Dat Red Bull in 2024 voor een ander concept gaat, is volgens Albers een teken dat zij niet op hun lauweren rusten. Vorig jaar was het Oostenrijkse team met de RB19 enorm dominant en dat kan resulteren in luiheid. "Je ziet een Red Bull, dat toch stiekem wat dingetjes probeert van wat ze bekeken hebben. Adrian Newey loopt op de grid, Pierre Waché loopt ook rond. Ze kijken toch naar andere auto's en ze zijn niet arrogant", vertelt 44-jarige inwoner van Monaco. "Je ziet dan bepaalde aerodynamische designs en onderdelen die ze hebben overgenomen en het werkt ook nog eens bij de Red Bull. Ze hebben toch die stap blijkbaar weer gemaakt."