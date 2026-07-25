Hamilton onderzocht door stewards GP van Hongarije wegens hinderen

De FIA-stewards hebben Lewis Hamilton opgeroepen naar aanleiding van een incident tussen de Ferrari-coureur en McLaren’s Oscar Piastri in Q3 van de Grand Prix van Hongarije in de Formule 1.

Piastri lag vijfde na zijn eerste run in Q3 en verbeterde zich niet bij zijn laatste poging nadat hij in bocht 1, nu bekend als Piquet Corner, een langzame Hamilton op de racelijn aantrof.

“F**k me, man,” mopperde de Australiër over de radio, terwijl hij zijn vuist toonde aan de Ferrari-coureur bij het aanremmen van bocht 2 – toevallig nu Hamilton Corner genoemd.

Toevallig kreeg de Brit van race-engineer Carlo Santi te horen “Piastri pusht” zodra hij de finishlijn passeerde om zijn vliegende ronde af te sluiten, maar daarop volgde “gele vlag, gele vlag”, doordat Max Verstappen’s spin in bocht 14 – Szisz Corner – de hoofdrol kreeg in hun gesprek.

Vervolgens werd de McLaren-coureur opgehouden door een verwarde Hamilton, die vroeg: “Zat Piastri in een ronde, of…?”

Santi gaf uiteindelijk toe dat hij “verrast was door de gele vlag”.

“Het was behoorlijk slecht,” zei Piastri, die uiteindelijk als vijfde kwalificeerde.

“Ik zag hem vanaf de startlijn en bleef min of meer naar hem kijken, in de verwachting dat hij aan de kant zou gaan, en ik keek eigenlijk helemaal tot het moment dat ik hem bijna raakte. Dus ja, jammer.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Ook zonder dat is het dit weekend voor mij zeker niet makkelijk geweest. Ik denk dat het missen van VT1 zeker wat meer impact had dan ik dacht, omdat de baanomstandigheden behoorlijk anders zijn geweest dan wat we gewend waren.

“Dat gezegd hebbende, weet je, vandaag waren de omstandigheden behoorlijk anders dan gisteren, maar het was gewoon lastig om de achterstand in te lopen. En ik had het gevoel dat ik met elke ronde in de kwalificatie langzaam dichterbij kwam en, weet je, ik had het gevoel dat ik die tweede ronde in Q3 meer nodig had dan in de meeste weekenden, en dat niet kunnen doen was behoorlijk frustrerend.”

Hamilton was verrast dat hij in een positie zat om iemand te hinderen, omdat hij niet verwachtte dat een van zijn rivalen zijn laatste poging zou beginnen nadat hij de zijne had afgerond.

“Het werd me letterlijk verteld toen hij achter me bij de apex zat, dus ik had geen idee dat hij eraan kwam,” zei hij. “Ik dacht dat iedereen achter me naar buiten was gekomen, ik was als eerste naar buiten, dus ik dacht dat iedereen zijn ronde had afgerond, en ik denk dat Charles de auto was die achter me zat toen ik de pitstraat verliet, voor zover ik wist. Dus ja, gek, want het was netjes geweest en het was uiteraard niet opzettelijk.”

De poleposition ontglipte Hamilton met 0,012s toen Lando Norris hem nipt voorbijging, dus een mogelijke gridstraf van drie plaatsen zou hem terugzetten naar de vijfde plek – al zou dat een wissel betekenen van de berucht vuile kant van de grid naar de schonere kant.

“Gefeliciteerd aan Lando, hij reed een geweldige ronde,” zei de zevenvoudig wereldkampioen. “Ik voelde me de hele kwalificatie solide, maar om de een of andere reden gingen we als eerste naar buiten, wat volgens mij niet de juiste beslissing was. En de grip was er niet, niet voor Charles en niet voor mij. We waren de hele tijd de snelsten, dus dit is er zeker een die door onze vingers is geglipt.”