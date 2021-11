Hamilton onderzocht door stewards: FIA vindt afwijking in DRS-systeem

Lewis Hamilton toonde zich vrijdag de snelste man in de kwalificatie, maar die sessie lijkt nog een lelijk staartje te krijgen. Na afloop van die sessie is zijn bolide onderzocht en alhoewel dat normaal een routineklus is, heeft Bauer ditmaal een opvallende zaak gevonden aan de W12. In zijn verslag aan de stewards valt te lezen: "De bovenste en verstelbare positie van de achtervleugel is gecontroleerd op wagen nummer 44 voor naleving van artikel 3.6.3 uit het technische reglement."

"Aan de eis voor de minimale afstand is voldaan, maar aan het maximum van 85mm wanneer het DRS-systeem wordt ingezet en wordt getest is niet voldaan." Alhoewel Bauer het exacte bezwaar niet concreter maakt, betekent het dat de achtervleugel van Hamilton te ver is opengeklapt op het moment dat de DRS actief werd. Doordat Bauer de zaak heeft doorgespeeld naar de stewards moet Mercedes om 23.15 uur Nederlandse tijd verantwoording afleggen bij de wedstrijdleiding.

Alhoewel er in het geval van Hamilton nog niet alles over te zeggen valt, is de theoretische straf voor zo'n overtreding zeer zwaar. Een auto die tijdens de kwalificatie niet voldoet aan het technische reglement van de FIA kan een diskwalificatie opleveren. Hamilton zou de sprintrace dan niet als eerste maar als allerlaatste moeten aanvangen. Daar komt nog bij dat het aanpassen van de vleugel een verandering aan de auto vergt en dat mag onder parc fermé-regels ook al niet. In het geval ook dat Mercedes wordt aangerekend, dreigt zelfs een start vanuit de pitstraat voor de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton heeft voor de zondagse race overigens ook nog een gridstraf van vijf plaatsen aan zijn broek voor het wisselen naar een nieuwe interne verbrandingsmotor.