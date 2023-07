Hamilton onder de indruk van McLaren: "Kon het niet bijhouden"

Lewis Hamilton profiteerde optimaal van de neutralisatie, veroorzaakt door de uitvalbeurt van Kevin Magnussen. De Brit kwam op zachte banden te staan, terwijl Oscar Piastri net voor de safety car naar binnen was gegaan voor harde banden en daardoor zijn derde plek niet meer kon terugpakken. Bij de herstart kon de Australiër niet aanhaken, maar Hamilton kon op zijn beurt wel in gevecht met Lando Norris. Die stond, net als zijn teamgenoot, ook op de harde band. De MCL60 was echter zo snel op de rechte stukken, dat Hamilton niet kon inhalen. "Die auto is een raket", zei hij in de uitloopronde richting zijn team. Uiteindelijk maakte de 38-jarige coureur het Britse podiumfeest compleet met P3.

Op de vraag van David Coulthard hoe Hamilton dat voor elkaar kreeg, antwoordt hij: "Ik heb dat niet gedaan. Het publiek deed dat. Opnieuw kwam Silverstone met een prachtige show. We hebben echt prachtige toeschouwers hier. Ik voelde de energie en steun, dat is de reden waarom we hier [op het podium] staan", aldus Hamilton. "Ik wil McLaren en Lando ook feliciteren. Zij zijn mijn familie. Bij hen ben ik begonnen. Ze zien er zo sterk uit. Die auto was echt bizar in de snelle bochten. Ik dacht: wow! Ik kon het niet bijhouden, al hadden we een leuk gevecht net na de herstart. Die herstart verliep bij mij niet heel denderend, maar de lange run op mediums was echt goed. Dit is positief voor het team. We weten dat we er niet ver vandaan zitten. We moeten blijven pushen. We kunnen de mannen vooraan bijhalen."

Over het gevecht met Norris, zegt Hamilton het volgende: "Zodra hij door de vijftiende bocht ging, was hij weg. Onze performance op lage snelheid was goed. We hadden een goed gevecht, maar we kwamen tekort op de rechte stukken. Ik ben echter heel blij dat ik vanaf plaats zeven naar plaats drie ben gereden. Dit is echt heel goed werk. Ik wil mijn team bedanken. De pitstops waren goed en het hele weekend verliep sterk", besluit de Mercedes-coureur.

Video: Hamilton knokt met Norris voor de tweede plek in Groot-Brittannië