Hamilton: "Heb nu weer hetzelfde gevoel als bij overstap naar Mercedes F1 in 2013"

Jarenlang vormden Mercedes en Lewis Hamilton een ongenaakbare combinatie. In 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 veroverde Hamilton namens het team uit Brackley de Formule 1-titel terwijl het team zelf acht keer op rij constructeurskampioen werd. Hamilton gaf daarom meermaals aan dat het zijn droom was om zijn carrière bij Mercedes te beëindigen, maar die plannen zijn gewijzigd. Hij stapt namelijk na twaalf jaar over naar Ferrari, ook al had hij voor 2025 nog een contract bij Mercedes.

Op een aantal quotes van Hamilton in het persbericht na heeft de coureur zelf weinig van zich laten horen terwijl de chaos op sociale media compleet was. Tot nu. Hamilton heeft op sociale media namelijk uitleg gegeven voor zijn overstap en bedankt zijn team voor alle succesvolle jaren. "Het zijn een paar gekke dagen geweest die gevuld waren met een hele reeks emoties", trapt Hamilton zijn bericht af. "Maar zoals jullie nu allemaal weten is na 11 ongelofelijke jaren bij Mercedes F1 voor mij de tijd gekomen om aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen: ik zal in 2025 voor Scuderia Ferrari gaan rijden."

"Nadat ik dingen heb bereikt met Mercedes waar ik als kind alleen maar van kon dromen, prijs ik me ongelooflijk gelukkig dat ik nu de kans krijg om een andere jeugddroom te vervullen: rijden in Ferrari-rood", vervolgt Hamilton. "Mercedes maakt al sinds mijn dertiende een groot deel uit van mijn leven, dus deze beslissing is de moeilijkste die ik ooit heb moeten nemen. Ik ben ongelooflijk trots op alles wat we samen hebben bereikt en ik ben erg dankbaar voor het harde werk en de toewijding van iedereen met wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt. En natuurlijk Toto [Wolff], voor zijn vriendschap, begeleiding en leiderschap", prijst hij zijn teambaas. "Samen hebben we titels gewonnen, records gebroken en zijn we de succesvolste combinatie in de geschiedenis van de F1 geworden. En natuurlijk kan ik Niki [Lauda] niet vergeten, die een enorme supporter was en die ik nog elke dag mis."

Focus nog niet op 2025

Hamilton bedankt ook nog de Mercedes-directie voor de steun in de afgelopen jaren. "Maar de tijd is rijp om te veranderen en een nieuwe uitdaging aan te gaan", legt hij zijn overstap uit. "Ik herinner me nog steeds het gevoel dat ik een sprong in het onbekende waagde toen ik in 2013 voor het eerst bij Mercedes kwam werken." Hij doelt daarmee op de destijds ook al opmerkelijke overstap, aangezien hij de zekerheid van McLaren inruilde voor het worstelende Mercedes. "Ik weet dat sommige mensen het toen niet begrepen, maar ik had toen gelijk om de stap te zetten en dat gevoel heb ik nu weer. Ik ben benieuwd wat ik kan bijdragen aan deze nieuwe kans en wat we samen kunnen doen."

Hoewel de overstap nu al veelbesproken is, vergeet Hamilton niet dat hij eerst nog het seizoen 2024 moet afwerken met Mercedes. Hij benadrukt daarom ook dat zijn focus nog niet naar 2025 gaat. "Mijn focus ligt op het komende seizoen en weer de baan op gaan met Mercedes", verklaart de 103-voudig Grand Prix-winnaar. "Ik ben gedrevener dan ooit, ik ben fitter en meer gefocust dan ooit en ik wil Mercedes helpen om opnieuw te winnen. Ik zet me 100 procent in voor het werk dat ik moet doen en ik ben vastbesloten om mijn samenwerking met het team met een goed gevoel af te sluiten."

Hamilton sluit zijn bericht af met een dankwoord. "Dank aan iedereen die deze reis samen met mij heeft gemaakt, jullie hebben me allemaal gesteund terwijl ik mijn dromen najaag en ik hoop dat ik jullie trots kan blijven maken. Zoals altijd stuur ik jullie mijn liefde en positieve energie."