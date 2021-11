Hamilton noemt Mercedes W12 een 'monsterlijke diva'

Het team uit Brackley is momenteel verwikkeld in een intens duel met Red Bull om de Formule 1-wereldtitels, maar kende vooral aan het begin van dit seizoen problemen met de wagen. Dat werd vooral zichtbaar tijdens de wintertests waar de nieuwe aerodynamische regels voor het eerst in de praktijk gebracht werden. De aanpassingen aan de vloer hadden een behoorlijke invloed op de balans van de Mercedes-wagen. In een semi-exclusief interview met onder meer Motorsport.com sprak Lewis Hamilton over de moeilijkheden die hij en zijn team dit jaar gehad hebben met het afstellen van de wagen. Hij haalde daarbij de situatie in 2017 aan, toen Mercedes-baas Toto Wolff de wagen van dat jaar vergeleek met een diva.

“Ik ben dit jaar toegewijder dan ooit tevoren”, zei Hamilton over de progressie die hij dit jaar geboekt heeft. “Ik ben over het algemeen tevreden met mijn inzet en mijn prestaties. Maar ik merk daarbij wel op dat, en dat is gewoon een feit, de wagen dit seizoen heel moeilijk af te stellen valt. Ik weet niet meer of het vorig jaar was of het jaar ervoor, maar Toto noemde de wagen een diva. Dit is een soort monsterlijke diva. We hebben regelmatig gehad dat we, mede dankzij de kortere trainingstijd, meer moeilijkheden hadden om de auto in het window te krijgen. Als dat niet lukt zit je gauw aan je plafond. Je kunt de afstelling niet altijd maximaliseren als er niet genoeg tijd is, het is heel lastig geweest om het altijd maar goed te doen. In Brazilië had ik de auto precies waar ik wilde, daar sloegen we de spijker op z’n kop. Maar dat is dit seizoen misschien een of twee keer eerder gelukt.”

Simulator geen wondermiddel

De lastige situatie waar Mercedes zich vooral aan het begin van dit seizoen in bevond, werd veroorzaakt door de aangepaste regels rond de vloer. Die hadden meer invloed op wagens die volgens het low-rake concept gebouwd zijn. Volgens de regerend wereldkampioen werd zijn team ook niet geholpen door de beperkingen die er aan de ontwikkeling verbonden waren. “We wisten dat we veel downforce zouden verliezen en toen we eenmaal precies wisten hoeveel dat was, veranderde het karakter van de auto”, aldus Hamilton. “We hebben jaren gewerkt om de auto op een bepaald punt te krijgen en het was een nachtmerrie dat het allemaal weg was, dat je het niet kunt aanpassen met de mogelijkheden die je normaal hebt. Het is wat het is, we hebben geprobeerd om slim te werken en om te gaan met de downforce die we minder hadden. Er zijn veel elementen die het dit jaar lastiger gemaakt hebben. Dit is een auto geweest die we lastig konden afstellen en ik heb veel in de simulator gezeten. Maar zelfs die simdagen brengen je niet altijd waar je moet zijn omdat er zoveel variabelen zijn waar de wind niet helemaal goed is, waar het gripniveau kan afwijken. Je kunt ook uit de simulator niet altijd de juiste informatie halen. Je moet voorzichtig zijn met de data die je ziet en de beslissingen die je neemt. Het is wat dat betreft net een rit in een achtbaan geweest.”

