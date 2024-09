Hamilton nipt voor Norris in tweede F1-training Monza, Verstappen P14

Nadat de coureurs tijdens de eerste training voor het eerst hadden kennisgemaakt met de vernieuwde baan van Monza - het circuit is opnieuw geasfalteerd en de kerbstones zijn vervangen - keerden de rijders om 17.00 uur terug op het circuit voor de tweede oefensessie. Zou Max Verstappen na zijn snelste tijd in VT1 de dag bovenaan kunnen afsluiten? Red Bull-adviseur Helmut Marko bevestigde na afloop van de eerste sessie in elk geval dat de auto beduidend beter in balans is dan een week geleden in Zandvoort en gaf ook aan dat de nieuwe kerbstones, die vlakker zijn dan de oude exemplaren, de RB20 heel goed liggen.

Het leeuwendeel van de rijders ging aan het begin van de tweede vrijdagsessie de baan op met de medium band. Lewis Hamilton reed een 1.21.641, waar Lando Norris onder dook met 1.21.605. Vervolgens nestelden de twee Ferrari-coureurs zich bovenaan: Charles Leclerc liet een 1.21.119 noteren, terwijl Carlos Sainz tot een 1.21.264 kwam. Verstappen ging in de openingsfase van de training rond in 1.21.610, waarmee de regerend wereldkampioen na de eerste runs vijf duizendsten achter Norris op P4 stond.

Niet veel later kwamen de zachte banden tevoorschijn. Oscar Piastri noteerde op de soft een nieuwe snelste tijd met 1.20.858, waarna McLaren-collega Norris de stopwatch op 1.20.851 liet stoppen. Laatstgenoemde scherpte zijn snelle tijd vervolgens aan naar 1.20.741. Hamilton ging echter nog drie duizendsten sneller met 1.20.738. Sainz reed daarop een 1.20.841, die hem tussen de twee McLarens op P3 deed belanden, en Leclerc kwam met de andere Ferrari met een 1.20.892 uit op P5. Verstappen brak een snelle ronde af na een momentje in de Parabolica. De Red Bull van de Nederlander maakte in de bocht een stap opzij, waarna hij wijd ging. Van een nieuwe poging kwam het niet.

De training was precies halverwege toen de rode vlag gezwaaid werd voor een crash van Kevin Magnussen. De Deen verloor de controle over zijn Haas bij de tweede Lesmo en kwam met een behoorlijke klap in de bandenstapels tot stilstand. Met nog zeventien minuten te gaan kon de training worden hervat. Slechts een paar rijders deden nog een snelle ronde op de soft. Sergio Pérez, wiens versnellingsbak na de eerste training uit voorzorg was vervangen, was één van hen. Hij bleef in de drukte van de lange runs steken op de veertiende stek. George Russell, die de eerste training moest missen omdat Andrea Kimi Antonelli met zijn auto reed (en crashte), ging kort voor het einde naar een 1.21.086, waarmee hij nog naar P6 opklom. Zowel hij als Hamilton klaagde meerdere malen dat het zitje heel erg heet werd, iets waar de Mercedes-rijders vaker last van lijken te hebben.

De top-vijf bleef na de rode vlag onveranderd. Hamilton eindigde de training als snelste en Norris was op drie duizendsten tweede, terwijl Sainz, Piastri en Leclerc goed waren voor de derde, vierde en vijfde tijd en ook maar een tiende van de snelste tijd zaten. Verstappen was zonder snelle tijd op de soft dus slechts veertiende en Pérez zakte door de tijd van Russell naar de vijftiende positie. Nieuwkomer Franco Colapinto, die het restant van het F1-seizoen voor Williams rijdt als vervanger van Logan Sargeant, klokte de zeventiende tijd. De Argentijn hield Pierre Gasly, Esteban Ocon en Zhou Guanyu achter zich. Een belangrijke kanttekening bij al het bovenstaande is dat de omstandigheden in deze sessie door de late starttijd niet volledig overeenkomen met die in de kwalificatie en race, die allebei eerder op de dag plaatsvinden.

Het F1-weekend in Monza gaat zaterdag om 12.30 uur verder met de derde vrije training.

Video: Kevin Magnussen crasht tijdens de tweede training in Monza

Uitslag tweede training F1 GP van Italië: