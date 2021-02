Wolff dacht bij onderhandelingen met Hamilton vaak aan Lauda

Eerder deze week werd dan eindelijk bekendgemaakt dat Hamilton een nieuw contract heeft getekend bij Mercedes. De onderhandelingen duurden – mede door corona – maanden en er waren momenten dat Wolff zich hardop afvroeg hoe Lauda een en ander aangepakt zou hebben. “Niki is er altijd als het gaat om situaties waarin ik zijn advies wil hebben”, vertelde Wolff in een interview na de contractondertekening. “Er waren situaties waarin ik bij mezelf dacht: 'Wat zou Niki gezegd hebben?' Hij had natuurlijk beide petten op, letterlijk.”

Met die beide petten doelt Wolff niet alleen op het rode hoofddeksel dat Lauda altijd droeg, maar ook over diens ervaring als autocoureur en als leidinggevende binnen het team. “Zoals wel vaker in de afgelopen twee jaar, stelde ik mezelf de vraag: 'Wat zou Niki gedaan hebben?' En natuurlijk hielp dat”, aldus Wolff. “Niki zou gezegd hebben dat Lewis nu eenmaal de beste coureur is en bij Mercedes past. En dat we koste wat het kost hem moesten zien te behouden.” Wolff lachte na dit antwoord: “Sorry, ik moet mezelf corrigeren: natuurlijk niet tegen elke prijs”, doelend op het zuinige karakter van Lauda.

Het was drievoudig wereldkampioen Lauda die een blind vertrouwen had in Hamilton en de Engelse coureur in 2013 overhaalde om van McLaren naar Mercedes over te stappen. De Oostenrijker was indertijd al voorzitter van de raad van commissarissen van het F1-team. In hetzelfde jaar kwam Wolff bij het team en na een moeizaam eerste seizoen reeg het trio bij Mercedes de successen aaneen, tot Lauda in mei 2019 kwam te overlijden.