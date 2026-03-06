De Formule 1 heeft sinds de Grand Prix van Zuid-Afrika in 1993 niet meer in Afrika geracet. Die race verdween destijds van de kalender omdat de nieuwe eigenaren van het circuit van Kyalami de faciliteit winstgevend wilden exploiteren.

Daarmee kwam een einde aan een periode van 26 jaar waarin het kampioenschap met tussenpozen het circuit bij Johannesburg bezocht. Zuid-Afrika en Marokko (1958) zijn bovendien de enige Afrikaanse landen die ooit een Grand Prix hebben georganiseerd.

Wat de situatie extra opmerkelijk maakt, is dat de F1-kalender steeds verder groeit - inmiddels tot een record van 24 races - en dat de sport alle bewoonde continenten bezoekt behalve Afrika. Wanneer daar verandering in komt, is nog altijd onduidelijk.

"Ik wil de sport niet verlaten zonder dat er een Grand Prix in Afrika is geweest, zonder dat ik daar heb kunnen racen", zegt Lewis Hamilton. "Ik blijf ze ernaar vragen: wanneer gaat het gebeuren? Soms worden er bepaalde jaren genoemd en dan denk ik: verdorie, mijn tijd begint op te raken. Dus ik blijf nog wel een tijdje doorgaan totdat dat gebeurt, want dat zou geweldig zijn - zeker omdat ik half Afrikaans ben."

Lewis Hamilton wil graag zien dat F1 terugkeert naar Afrika. Foto door: Kym Illman / Getty Images

"Ik heb familiebanden met verschillende plaatsen daar, zoals Togo en Benin - ik ben vorig jaar nog in Benin geweest - maar ook met Senegal en Nigeria. Dat is iets waar ik echt trots op ben. Dat deel van de wereld vind ik het mooiste deel van de wereld", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Zoeken naar geschikt circuit

Hamilton voegt eraan toe dat hij zich al lange tijd inzet voor een terugkeer van de Formule 1 naar Afrika. Het grote struikelblok is echter welk land daadwerkelijk op de kalender kan komen, gezien alle financiële eisen en de noodzaak van een circuit met een FIA Grade 1-licentie.

Zuid-Afrika geldt daarbij als de meest logische kandidaat en gesprekken over een terugkeer lopen al geruime tijd. Die gesprekken leken rond 2024 het verst gevorderd, toen het land hoopte zich bij de kalender te voegen. Dat plan strandde echter nadat er beschuldigingen waren dat Zuid-Afrika wapens zou hebben geleverd aan Rusland na de invasie van Oekraïne.

Halverwege 2025 laaide de speculatie opnieuw op toen plannen voor een upgrade van het circuit van Kyalami naar FIA Grade 1 binnen drie jaar werden goedgekeurd. Toch bevindt een officiële terugkeer zich nog altijd in een vroege fase, mede door een rommelig biedingsproces tegen een mogelijke Grand Prix in Kaapstad.

Een andere optie is Rwanda. Overheidsfunctionarissen van dat land ontmoetten in 2024 F1-leidinggevenden en maakten officieel bekend dat ze een bod wilden doen op een Grand Prix. De langdurige gesprekken daarover zijn inmiddels echter wat stilgevallen. Begin 2025 waarschuwde de Democratische Republiek Congo de Formule 1 zelfs om Rwanda niet te bezoeken, vanwege het conflict in de regio.

"De afgelopen zes jaar - misschien wel zeven - heb ik achter de schermen geprobeerd om een Grand Prix voor elkaar te krijgen. Misschien is het zelfs al langer dan dat", geeft Hamilton aan.

Lay-out voor een mogelijke GP van Kaapstad. Foto door: Tilke GmbH

"Dus ik zit met de betrokken partijen om tafel en stel hen de vraag: waarom zijn we niet in Afrika? We racen op elk ander continent, waarom niet in Afrika? Ik weet dat ze het echt proberen en volgens mij hebben ze al verschillende landen bezocht."

"De plekken waar ik tot nu toe het meest van heb genoten, waren bijvoorbeeld Kenia - al denk ik niet dat we daar een Grand Prix gaan krijgen - maar vooral Rwanda was spectaculair. Dat zijn twee plekken waar ik zelf wel zou kunnen wonen. En Zuid-Afrika natuurlijk. Dat zijn volgens mij goede locaties waar we mogelijk naartoe zouden kunnen."

F1-baas over nieuwe locaties

Het onderwerp kwam vorige maand ook ter sprake tijdens een gesprek met F1-baas Stefano Domenicali, toen hem werd gevraagd naar mogelijke nieuwe landen op de kalender - niet alleen in Afrika.

"Als dat gebeurt, zal dat niet op korte termijn zijn, omdat het bouwen van iets compleet nieuws tijd kost", zei de Italiaan. "Ik zou zeggen dat zulke ontwikkelingen pas na 2029 kunnen plaatsvinden, omdat er dan andere contracten aflopen. De situatie blijft zich dus ontwikkelen."

"Het is eigenlijk heel positief, want we hebben een luxeprobleem: we kunnen kiezen waar we naartoe willen gaan. Maar we moeten er wel voor zorgen dat we de juiste beslissing nemen, omdat we het aantal races niet verder willen uitbreiden. We moeten er dus aan blijven werken, maar ik zie dit niet vóór 2029 gebeuren."