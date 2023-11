Hamilton niet overtuigd van plek in Q3 Abu Dhabi: "Wordt spannend"

Lewis Hamilton was een van de tien coureurs die in de eerste vrije training zijn auto moest afstaan aan een rookie. Daardoor kwam er veel meer nadruk te liggen op de tweede vrije training, aangezien die qua starttijd de meest representatieve training is van de drie. Het liep echter uit op een rommelige sessie met twee onderbrekingen en minder dan dertig minuten baantijd. Hamilton sloot deze af op de achtste plaats, terwijl teamgenoot George Russell het iets beter deed met de zesde tijd.

Gevraagd of hij tevreden is over zijn vrijdag, antwoordt Hamilton: "Niet echt, nee. Het was niet de beste dag. Ik heb waarschijnlijk alleen maar tijd gehad voor iets van vier getimede ronden. Dat is niet veel wat betreft je kennis van de auto en de baan. Maar de auto voelt niet slecht aan", benadrukt de Brit. "Ik denk niet dat we ons in een verschrikkelijke positie bevinden. Ik hoop dus gewoon dat ik morgen wat meer baantijd krijg."

Dat klinkt dus positief en dat zou Mercedes goed uitkomen, aangezien zij dit weekend een hevige strijd zullen uitvechten met Ferrari . Mercedes verdedigt een voorsprong van maar vier punten in de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs, waardoor elke puntje telt in deze strijd om miljoenen dollars. Of Hamilton goede hoop heeft dat hij in Q3 in de hogere regionen kan eindigen? "Op dit moment? Nee. We moeten gewoon een weg naar Q3 zien te vinden. We hebben moeilijke kwalificatiesessies gehad. Het is altijd een lastig gevecht geweest om uit Q1 te geraken en door te stoten tot Q2, zelfs Q3 bereiken is een uitdaging. Morgenochtend moeten we er dus voor zorgen dat we in Q3 kunnen komen, maar ik denk dat het erom zal spannen. George lijkt er goed voor te staan. Hij zal dus misschien hoger eindigen, maar hij heeft de eerste vrije training niet hoeven missen. Maar ik zoek niet naar smoesjes: ik ga het morgen gewoon proberen."

Grote geheimen

Aan de andere kant van de garage heerst ook optimisme. Russell voerde de boventoon in de eerste vrije training, maar hij kwam in VT2 net als Hamilton niet helemaal uit de verf door de twee onderbrekingen. "Het was een vrij positieve vrijdag", blikt Russell terug. "In VT1 zaten er natuurlijk veel jonge coureurs in de auto, dus het was lastig om te bepalen hoe snel de auto was. VT2 werd hevig onderbroken, maar ik was blij. Ik voelde me goed. Het tempo in de longruns zag er goed uit, dat is het belangrijkste. Het gaat spannend worden met coureurs als Lando [Norris] en misschien Charles [Leclerc]. We weten zoals altijd dat Red Bull wel iets meer in zijn mars heeft. Ik kijk dus uit naar morgen."

In de eerste vrije training waren veel auto's met hekwerken te zien om metingen te verrichten. Of Russell nog veel getest heeft? "[Dat zijn] grote geheimen", antwoordt hij met een lach. "Nee, we probeerden gewoon wat onderdelen op de auto die we al een paar races hebben getest. Het had hier alleen een wat ander effect dan in voorgaande races."

