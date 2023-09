Hamilton niet onder de indruk van fout FIA: "Moeten kijken naar AI"

Vrijdag kwamen de besluiten van de FIA-stewards in de kwalificatie van Singapore ter sprake bij de meeting voor teammanagers. Zij zaten met vragen nadat de stewards Max Verstappen enkel reprimandes gaven voor twee gevallen van hinderen in Singapore. Normaliter staat er op het hinderen van een coureur in de kwalificatie een gridstraf van drie plaatsen, maar daar ontsnapte Verstappen aan. Het leidde tot commotie bij teams en coureurs, die vreesden dat dit een precedent voor de toekomst zou scheppen. Matteo Perini, een van de stewards die in Singapore aanwezig was, gaf toe dat het hinderen van Yuki Tsunoda hem een gridstraf had moeten opleveren. Hij benadrukte meteen dat een gebrek aan radioverkeer vanaf de kant van Red Bull niet als verzachtende omstandigheid gezien had moeten worden.

Lewis Hamilton vindt dit echter niet goed genoeg. Hij is niet onder de indruk van deze fout van de FIA. "Niet echt", zegt Hamilton, gevraagd door Motorsport.com of hij blij was dat er nu duidelijkheid was in deze kwestie. "Hoeveel jaren hebben we... Die regel is al tijden hetzelfde, weet je? Ik denk dat we moeten kijken naar AI voor dit soort dingen, zodat we goede beslissingen krijgen." Gevraagd of hij graag permanente stewards wil zien in de F1, voegt Hamilton toe: "Ik zou graag willen zien of AI het beter kan doen of niet."

Hamiltons teamgenoot, George Russell, geeft toe dat hij het oorspronkelijke besluit om het met een reprimande af te doen verwarrend vond. "Het was absoluut een beetje vreemd om te zien dat Max vorige week ontsnapte met die reprimandes", zegt de voorzitter van de coureursvakbond GPDA. "We zoeken altijd naar consistentie. We begrijpen dat het niet makkelijk is, maar vorige week was het duidelijk een slam dunk. Het was dus vreemd dat dat niet gebeurde."

Ferrari-coureur Carlos Sainz hoopt vooral dat de FIA lessen heeft geleerd van de fout in Singapore. "Het is gewoon jammer dat degene die domineert en zo goed als elke race wint, de enige is die ermee wegkomt, terwijl alle anderen dit jaar straffen hebben gekregen", zegt de winnaar van de GP van Singapore. "En als ik 'iedereen' zeg, [bedoel ik ook dat] zo goed als iedereen straffen heeft gehad. Het is dus een beetje vreemd en hopelijk leren ze ervan."