Hamilton nog niet klaar met F1: "Dit moedigde mij aan om te blijven"

Sinds het begin van het hybride V6-turbotijdperk in 2014 stond er geen maat op Mercedes en Lewis Hamilton. De renstal wist acht jaar op rij de wereldtitel voor constructeurs te winnen, terwijl Hamilton tussen 2014 en 2020 zes keer kampioen werd. Vorig jaar kreeg de Brit een kans om zijn achtste wereldtitel te grijpen, maar na een lange en intense strijd moest hij zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. Daar waar de Nederlander nu op weg is naar zijn tweede titel, moet Hamilton zich tevreden stellen met een sporadische podiumplek. De Mercedes W13 was regelmatig een flinke uitdaging voor het team, maar dat heeft het vuurtje in Hamilton aangewakkerd. Hij ziet zichzelf nog wel enige tijd in F1 racen.

"Absoluut, want het gaat langer duren dan één jaar. Als we vorig jaar net hadden gewonnen en dit jaar weer zouden winnen, dan had het leven er heel anders uitgezien en bewandel je een andere weg. Ik hou ervan dat we een fase hebben gehad die nog lastiger was en het feit dat we die hebben doorstaan en nu op het punt zijn gekomen dat het allemaal iets makkelijker gaat. Ik denk dus dat het mij heeft aangemoedigd om te blijven", zegt Hamilton in gesprek met RACER. "Daarnaast voel ik me fit en zoek ik manieren om mij fysiek beter te voelen. De mentale uitdaging is er altijd en dat blijft ook zo. Zo gaat dat nou eenmaal bij coureurs, omdat wij altijd op het randje zitten. Maar met waar ik me nu bevind in het leven, ben ik heel dankbaar voor de kans die ik hier heb. Ik vind dat ik mijn plek hier nog steeds verdien en er is veel werk te verzetten."

Veerkracht Serena Williams inspireert Hamilton

Het feit dat het moeizame seizoen van Mercedes hem motiveert, betekent niet dat Hamilton het makkelijk vindt om zijn mindset aan te passen aan de strijd die nu eens niet om de zeges gaat. Tegelijkertijd neemt hij op dat vlak een voorbeeld aan de veerkracht van de recent gestopte toptennisster Serena Williams, die na jaren aan de top te maken kreeg met een moeilijke zwangerschap en blessureleed om daarna toch terug te keren aan de top. "Dat is denk ik voor iedereen hetzelfde. Ik haal veel inspiratie uit andere atleten, zoals Serena. Als je ziet wat ze heeft doorstaan en kijkt naar de manier waarop ze haarzelf weer naar de top heeft opgewerkt met geweldige prestaties... Zij is een echte strijder en voor mij een grote inspiratie", aldus Hamilton.

"Je moet dus tijd nemen om te reflecteren en uit te zoeken wat je beter kan doen. Als atleten zijn we enorm vastberaden, we houden er niet van om te verliezen of te falen. Dat is geen optie, maar soms gebeurt het wel. Het is onderdeel van het proces. Daarna draait het erom dat je jezelf niet neersabelt, maar dat je het als bagage en ervaring gebruikt om vooruit te komen. En dat is niet eenvoudig. Het kan één dag, vijf minuten of meerdere dagen duren. De dagen na mijn fout in Spa waren niet makkelijk en ik ga niet lichtzinnig met mijn eigen fouten om. Sommigen vragen zich af waarom ik zo hard voor mijzelf ben, maar dat is hoe ik de coureur ben geworden die ik vandaag de dag ben."