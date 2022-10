Hamilton blijft rustig: “Ik ga mezelf niet straffen voor een fout”

Lewis Hamilton maakte jacht op de derde plek van Carlos Sainz, toen hij zich net over de helft van de race op het Marina Bay Street Circuit verremde voor bocht 7 en in de muur belandde. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg zijn Mercedes wel weer in het juiste spoor, maar verloor tijd en had bovendien schade aan zijn voorvleugel. Die moest hij laten vervangen in de pitstraat, waardoor hij terugviel naar de negende plek. Daar finishte Hamilton uiteindelijk ook.

“Na dat moment wist ik dat het over was”, antwoordde Hamilton toen Motorsport.com hem vroeg naar het moment. “Maar deze dingen gebeuren, dus ik ga mezelf niet straffen voor een fout. De omstandigheden waren voor iedereen denk ik heel listig, maar de problemen met onze auto worden uitvergroot als het nat is. Onze wagen is echt ontzettend lastig te besturen in de regen. Ik weet niet wat er gebeurde bij het moment, dat zal ik op de data bekijken.”

Hamilton maakte in het begin van de race zijn onvrede kenbaar over de bandenkeuze van Mercedes. Daar ging hij bij de verzamelde media dieper op in. Hamilton was liever op de intermediates gestart waarmee hij naar de grid was gereden, omdat deze al een beetje waren ingereden. “Maar ze zetten er nieuwe inters op, die waren verschrikkelijk”, aldus Hamilton. “Het kost een aantal ronden om er temperatuur in te krijgen. Om de één of andere reden lukt ons dat niet zo snel als de anderen. Dat hebben we op zowel slicks als regenbanden, maar we snappen echt niet waarom.”

Toch bleef Hamilton positief. “We kunnen zeker positieve dingen meenemen uit dit weekend. Het is alleen jammer dat we amper punten hebben gepakt”, vervolgde hij. Hamilton had bovendien het gevoel dat hij het tempo van leiders Sergio Perez en Charles Leclerc kon volgen, alleen zat hij lange tijd klem achter Sainz. “Ik weet niet waarom hij zo langzaam was, maar wij waren niet snel genoeg om hem te passeren. Maar volgens mij kon ik dezelfde tijden rijden als de jongens vooraan. Als ik derde had gelegen, dan had ik denk ik de jongens vooraan kunnen bijhouden.”

Video: De fout van Hamilton in de Grand Prix van Singapore