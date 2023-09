Hamilton niet blij met W14 op Monza: "Niks aan deze auto is makkelijk"

Op vrijdag was het tempo ver te zoeken bij Lewis Hamilton. Hij begon nog met de achtste tijd, maar zou in de tweede training slechts zeventiende worden. Na die teleurstellende openingsdag vreesde de Brit dat hij Q3 misschien niet eens zou halen op Monza. Daar leek het in eerste instantie ook op in Q2, toen zijn eerste run niet goed genoeg was voor een plek in de top-tien. Pas in zijn tweede run verzekerde hij zich van een plek in Q3, waar hij uiteindelijk slechts de achtste tijd zou noteren. Teamgenoot George Russell wist er intussen een vierde plaats uit te slepen.

Dat verschil naar Russell bedroeg twee tienden, tijd die Hamilton naar eigen zeggen met name in de tweede of laatste sector liet liggen. "Ik zat eronder in de eerste sector en een beetje in de tweede, maar ik worstelde gewoon met de auto", legt Hamilton uit. De Mercedes W14 is gedurende het seizoen beter geworden, maar er zitten toch nog altijd schommelingen in de prestaties. "We blijven elke optie verkennen", zegt de zevenvoudig wereldkampioen. "Tot aan Boedapest zag het er best goed uit. En de banden spelen een grote rol. De afgelopen twee [races] waren zozo."

Op het circuit van Monza speelde de Alternative Tyre Allocation weer een rol. De Formule 1 testte al met dit format, waarbij coureurs niet dertien maar elf bandensets voor een heel weekend krijgen, op de Hungaroring en deel twee van dat experiment kwam dus op de hogesnelheidstempel in Noord-Italië. Daardoor moesten coureurs in Q1 op de harde band rijden, in Q2 op de mediums en in Q3 op de zachte band. Of Mercedes de auto had afgesteld om hiermee om te gaan? "Onze auto is over het algemeen heel moeilijk te optimaliseren", stelt Hamilton. "Niks aan deze auto is makkelijk. Deze kwalificatiesessie was zeker lastiger dan normale kwalificatiesessies." De 38-jarige coureur uit Stevenage heeft niet per se een voorkeur voor dit format. "Het maakt mij eerlijk gezegd echt niet uit. In Boedapest was het duidelijk goed. Ik vind het wel gaaf. Het zorgt voor een gelijker speelveld."

Op het circuit van Spa-Francorchamps waren er behoorlijke verschillen tussen Hamilton en Russell, maar dat had toen te maken met een verschil in de afstelling van de auto. Waar Russell met een grotere achtervleugel reed en dus meer drag had, reed Hamilton met een smallere vleugel. Op Monza is het voor beide coureurs hetzelfde, maar: "Andere afstelling", geeft Hamilton aan.

