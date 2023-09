Het toevoegen van een DRS-zone aan het Marina Bay Street Circuit in Singapore werd voor het eerst in de zomer besproken. Aanleiding was de aangepaste sectie van het circuit: een langer recht stuk in plaats van vier bochten. Vanwege een knik aan het begin van die rechte lijn en het hobbelige karakter van de baan was het voor de FIA geen uitgemaakte zaak om DRS toe te staan op het aangepaste gedeelte. Daarom vroeg de internationale autosportfederatie de teams in juni om feedback op basis van hun simulaties. De teams waren op dat moment echter gefocust op de drukke julimaand en de races direct na de zomerstop. Naar verluidt gaven vijf teams geen reactie, terwijl drie formaties ‘nee’ zeiden tegen een nieuwe DRS-zone en er twee neutraal waren.

De coureurs zijn wél voorstander van een extra DRS-zone, zo bleek al snel na aankomst in Singapore. Om die reden hield de FIA afgelopen vrijdag nogmaals een stemming onder de teams. Unanimiteit was daarbij een vereiste, maar vier teams stemden tegen een extra DRS-zone. Dit tot teleurstelling van onder meer Lewis Hamilton. “Ik denk dat we DRS nodig hebben in het nieuwe, laatste gedeelte. Alle coureurs hebben er ook om gevraagd bij de FIA”, begint de zevenvoudig wereldkampioen. “De FIA heeft het aan de teams gevraagd, maar een aantal van hen heeft het afgewezen. De teams zouden voor meer actie moeten zijn, niet tegen. Het is interessant om te zien dat er enkele teams tegen zijn.”

Ook Valtteri Bottas en Nico Hülkenberg hadden graag een extra DRS-zone gehad. Bottas: “Ik denk dat het er had moeten zijn, in het slechtste geval direct na de knik. Het zou een uitstekende kans zijn geweest om deze race wat interessanter te maken om naar te kijken. Volgens mij waren alle coureurs voorstander van een DRS-zone.” Hülkenberg vult aan: “Naar mijn mening zou er geen probleem qua veiligheid zijn geweest. Sommige coureurs vroegen om een wijziging, maar het was iets te laat. Maar uiteindelijk weet je het pas echt na de race. Als het wel was gebeurd, dan was het misschien veel te gemakkelijk geweest om in te halen. Dus we doen het nu zo en dan kunnen we het voor volgend jaar evalueren.”

