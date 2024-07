Het goede resultaat op Spa-Francorchamps komt als een verrassing voor Lewis Hamilton, die in de slotfase zat te jagen op teamgenoot George Russell die het op de eenstopper gokte. "Ik moet allereerst George en het team feliciteren. We hadden zo'n rampzalige vrijdag", blikt Hamilton terug. "We waren helemaal nergens met de auto. We hebben wat veranderingen doorgevoerd en wisten niet hoe het zou zijn omdat het gisteren nat was. Maar de auto was geweldig en dat hebben we echt aan iedereen te danken, zowel hier, die goed werk hebben geleverd met de pitstops en de strategie, als aan de jongens in de fabriek."

Toch was Hamilton niet helemaal blij met de strategie van Mercedes. Hamilton maakte twee pitstops in deze race van 44 ronden, met name om te verdedigen ten opzichte van Charles Leclerc. Tot zijn verbazing zag hij dus wel hoe teamgenoot Russell de eenstopper volgde en daarin succesvol was. "Ik probeerde dichterbij te komen", doelt hij op dat duel in de slotfase van de race. "Maar George deed het geweldig door langer door te rijden op die banden. Elke stint had ik nog wat van mijn banden over, maar het team haalde me naar binnen... Dat is dus jammer, maar het was een van die dagen", maakt de zevenvoudig wereldkampioen zijn ongenoegen duidelijk.

Mercedes heeft met deze 1-2 goede zaken gedaan in de stand van het constructeurskampioenschap. Het zet een grote sprong naar Ferrari in de strijd om de derde plek. In het coureurskampioenschap heeft Hamilton nu 143 punten waar kampioenschapsleider Max Verstappen er 275 heeft. Gevraagd door Günther Steiner, de oud-Haas F1-teambaas die voor deze gelegenheid de interviews verzorgde, of hij ergens in de titel gelooft, antwoordt Hamilton stellig: "Nee. Dat zou wel een hoge verwachting zijn. Maar als we door kunnen gaan met dit soort prestaties, zoals de afgelopen races die fantastisch waren... En als we een klein beetje beter aan onze weekenden kunnen beginnen, kunnen we dit hopelijk volhouden. McLaren was heel sterk vandaag, maar wij zaten er in het begin iets verder voor. Maar we moeten gewoon blijven pushen."