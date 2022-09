Hamilton niet bezig met recordreeks van zeges in elk seizoen

In 2007 debuteerde Lewis Hamilton bij Mclaren. Hij boekte meteen vier overwinningen. In alle seizoenen die volgden zou hij, zowel bij McLaren als later bij Mercedes, tenminste één Grand Prix winnen. Ook in de matige seizoenen van 2009 en 2013 waarin hij en het materiaal het grootste deel van de tijd helemaal niet mee konden komen met de rest. Dit seizoen zou deze magnifieke reeks zomaar ten einde kunnen komen, aangezien de Mercedes W13 niet zo snel en efficiënt is als de wagen van Red Bull.

Gevraagd naar of Hamilton zich druk maakt over dit record, antwoordt hij: “Ik ben dankbaar dat we elk jaar, vanaf 2007, een kans hebben gehad om te winnen. Ik geloof dat we dit jaar nog een kans gaan krijgen, er zijn nog wat races te gaan. Dat is zeker een groot doel voor ons als team, om vooraan terug te keren en te vechten voor de leiding.”

Singapore geschikt voor Mercedes?

Het circuit van Singapore, waar komend weekend op gereden zal worden, lijkt qua vormgeving goed te zijn voor de Mercedes. Op eerdere krappe banen met veel technische bochten liep de W13 goed, zoals op de Hungaroring en op Zandvoort. Op circuits met veel topsnelheid zoals Spa-Francorchamps gaat het allemaal wat minder. Op het stratencircuit van Singapore zijn er wel veel hobbels, die ook weer de problemen met het stuiteren van eerder dit jaar kunnen vergroten. “Ik heb geen idee waar onze auto goed zal zijn”, zegt Hamilton over de overgebleven races. “Het was een verrassing dat de auto [op Zandvoort] zoveel beter voelde dan op Spa-Francorchamps. Ik hoop dat het vaker op Budapest en Zandvoort lijkt.”

Hamilton heeft het record van 103 GP-overwinningen, en zou dit seizoen voor het zestiende jaar op rij kunnen winnen in de Formule 1. Op dit moment delen hij en Michael Schumacher het record van vijftien opeenvolgende seizoenen met overwinningen. “Ik ben niet gefocust op het record, maar natuurlijk ga ik proberen die overwinning dit jaar te behalen. Het record is niet belangrijk voor me. Puur omdat ik in het algemeen niet zoveel geef om records.”