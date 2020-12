Hamilton niet bezig met sportieve erfenis: "Heb een andere missie"

In Turkije werd hij eerder dit jaar voor de zevende keer wereldkampioen en onderweg verbeterde hij dit seizoen ook nog het record aantal Grand Prix-overwinningen. Twee records die voorheen (alleen) in handen waren van Michael Schumacher en onbreekbaar leken.

Het leidde tot een discussie over wie er nu daadwerkelijk de GOAT [Greatest Of All Time] is in de Formule 1. Een discussie met veel verschillende meningen, maar hoe trots Hamilton ook is op het evenaren van de records van zijn illustere Duitse voorganger, hijzelf is niet bezig met de statistische erfenis die hij achterlaat. De Mercedes-coureur heeft nog maar één doel in de sport. “Het echte hoofddoel is de Hamilton Commission,” aldus Hamilton in gesprek met Motorsport.com. “Ik hoop de sport te verlaten met een aantal veranderingen die hopelijk leiden tot een diversere sport. Als ik over vijf tot tien jaar langskom dan verwacht ik niet langer de enige gekleurde persoon te zijn. Hopelijk zal er wat meer afwisseling zijn. Het gaat er om dat de sport een afspiegeling is van de maatschappij.”

Hamilton zette de Hamilton Commission op in navolging van de Black Lives Matter-beweging, een zaak waar hij zich het afgelopen jaar vol overgave op heeft gestort. Maar het gaat Hamilton niet alleen om etniciteit. “We leven in een multiculturele wereld met veel verschillende kleuren en mensen van verschillende religies, maar we zien hier [in de Formule 1] ook niet veel vrouwen. Ik hoop dat we in de komende jaren zullen zien dat vrouwen hogere functies krijgen.”

Velen vinden dat Hamilton makkelijk praten heeft met een miljoenensalaris en de beste auto tot zijn beschikking, en dat hij zich niet zou moeten uitlaten over politieke en maatschappelijke kwesties. Maar Hamilton is vastberaden om door te gaan met zich over heikele zaken uit te spreken. “Er is nog veel werk te doen. Dat is mijn missie, dat is mijn doel. Winnen is allemaal prima, maar het is echt het minst belangrijke.”

Hamilton blikt terug op succesvol 2020: