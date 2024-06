Momenteel trekt George Russell aan het langste eind in de strijd met Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. Door het aanstaande vertrek van laatstgenoemde naar Ferrari is her en der het vermoeden ontstaan dat Russell een voorkeursbehandeling geniet bij de Duitse fabrikant. Dat heeft met name op social media geleid tot vervelende berichten in de richting van de eenmalig Grand Prix-winnaar, iets waar Hamilton op zijn beurt weer niet blij mee is.

"Ik denk dat we steun nodig hebben, geen negativiteit", zegt Hamilton in aanloop naar de Spaanse GP tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik was me er niet van bewust dat George te maken had met negativiteit. George doet ieder weekend niets anders dan zijn best en hij ontwikkelt zich met het team. Hij mag dus absoluut niet de schuld krijgen." Er ging zelfs een mail rond waarin iemand, die claimde onderdeel van het team te zijn, zorgen uitte dat de auto van Hamilton gesaboteerd zou worden door Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen heeft daar echter weinig van meegekregen: "Er valt niet veel meer aan toe te voegen, maar ik heb die e-mail niet gezien."

De ophef is overigens ook aan Russell zelf voorbij gegaan. "Ik kijk zelf eerlijk gezegd niet op Twitter en Instagram. Ik heb mijn eigen accounts wel nog een soort van in eigen beheer, dus alle content die gepubliceerd wordt gaat langs mij en de captions zijn ook mijn teksten", verklaart de coureur uit King's Lynn, die zowel mooie als lelijke kanten ziet bij de sociale netwerken. "Er zijn zoveel leuke dingen te zien en het houdt je van alles op de hoogte, maar aan de andere kant lijkt er veel negativiteit gericht te worden op iedereen die in de spotlights staat. Dat geldt niet alleen voor mij. Zoals Lewis al zei wil je hun steun voelen en geen negativiteit richting anderen zien. Het is dus niet iets wat ik gezien of gehoord heb. Natuurlijk is het nooit fijn om dit soort dingen te horen, maar helaas is dit de wereld waarin we momenteel leven en wat iedere persoon in de publieke belangstelling tegenkomt."