Hamilton: Motorwissel momenteel niet aan de orde

De Formule 1-coureurs mogen dit jaar slechts twee keer van krachtbron wisselen alvorens er automatisch een forse gridstraf volgt. Bij zijn crash in Silverstone werd eerder dit jaar één van de drie beschikbare Honda-motoren van Max Verstappen afgeschreven, waarna de Nederlander twee weken geleden in Sochi zijn vierde motor van het seizoen inzette. Het leverde de Red Bull-coureur een plekje op de laatste startrij op, al hield hij de schade beperkt door mede dankzij een late regenbui nog als tweede aan de finish te komen.

Titelconcurrent Lewis Hamilton heeft één van zijn motoren dit jaar al opgereden, maar de Brit heeft voor de resterende zeven races dit seizoen nog altijd twee exemplaren op de plank liggen. Het is echter geen geheim dat de Mercedes-motoren qua betrouwbaarheid niet meer zo oerdegelijk zijn als in het verleden. Zo moest Valtteri Bottas in Monza en in Sochi al een gridstraf incasseren, waardoor het in de lijn der verwachting ligt dat ook zijn teamgenoot dit jaar nog naar een vierde motor moet wisselen. Teambaas Toto Wolff liet eerder al weten dat die wissel mogelijk dit weekend in Turkije al kan gebeuren, al is daar volgens Hamilton zelf vooralsnog geen sprake van.

“Op dit moment heb ik nog steeds motoren twee en drie tot mijn beschikking, dus op dit moment denk ik niet dat we naar een nieuw exemplaar moeten wisselen”, aldus Hamilton, die vervolgens echter meteen weer de deur openzette: “Maar het kan allemaal zo weer veranderen, dus wie weet?”

Herinneringen aan Turkije

De honderdvoudig Grand Prix-winnaar keert dit weekend terug op de plek waar hij vorig jaar zijn zevende wereldtitel veiligstelde. Heeft hij dan ook goede herinneringen aan het Istanbul Park? “Weet je, ik heb echt een heel slecht geheugen. Ik moet er echt even over nadenken, omdat het echt voelt alsof we hier net nog zijn geweest. De tijd vliegt, maar het is fijn om hier weer terug te zijn”, aldus Hamilton, die na enig graven in zijn geheugen toch nog wat herinneringen heeft aan de regenrace van een jaar geleden: “Het was een ongelofelijk moment natuurlijk, en wat een moeilijke race. Het was echt een uitdagend weekend, het was voor ons als team echt een lastig weekend, maar om dat dan winnend af te kunnen sluiten…”

Verwacht Hamilton het dit weekend weer lastig te krijgen in Turkije? “Ik denk dat we een aantal problemen die we toen hadden nu wel beter begrijpen. Een deel daarvan hadden we tijdens de race al rechtgezet. Ik denk dan ook wel dat we nu iets beter voorbereid zijn. Daarnaast is ook de baan wel een beetje anders nu, dus we zullen dit weekend andere uitdagingen voorgeschoteld krijgen.”

Hamilton geniet van titelduel

Voor Hamilton ligt er dit weekend opnieuw een belangrijk duel met titelconcurrent Max Verstappen in het verschiet. De titelstrijd zorgt voorlopig niet voor extra druk bij Hamilton, die vooral zegt te genieten van het gevecht: “Je kunt het niet negeren, omdat het er natuurlijk wel is. Maar het is meer de mindset wat gebeurt, gebeurt. Het enige wat je kunt doen is je zo goed mogelijk voorbereiden, de volle 100 procent geven. Verder moet je het gewoon laten gebeuren en je niet te veel zorgen maken over dingen.”

“Tot dusver is het echt een waanzinnig seizoen geweest. Het is geweldig voor de fans en door Netflix worden fans over de hele wereld er ook meer bij betrokken en komen er nieuwe kijkers bij. We zien eindelijk nek-aan-nek duel tussen twee verschillende teams, dat is geweldig. We willen het natuurlijk winnend afsluiten, maar je moet ook leren dat dat niet alles in je leven gaat overheersen.”