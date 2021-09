Hamilton lijkt motorische gridstraf te ontlopen in F1-seizoen 2021

Voor Verstappen bleek er dankzij de crash in Silverstone geen ontkomen aan een gridstraf. Een crash met nota bene Lewis Hamilton heeft ervoor gezorgd dat één van zijn drie Honda-motoren is afgeschreven en dat er een vierde exemplaar aan te pas moet komen om het seizoen uit te rijden. Door het kegelwerk van Valtteri Bottas in Hongarije geldt hetzelfde voor Sergio Perez. Bottas heeft ook een nieuwe motor gestoken in Italië, waardoor Hamilton de enige coureur van Mercedes en Red Bull is die aan een motorische gridstraf lijkt te ontsnappen.

De Brit heeft nog niet met motorschade te kampen en kan dus naar hartenlust rouleren met de drie motoren in zijn pool. "Op dit moment ziet het er goed uit. We bekijken de huidige motoren nauwgezet om te zien of er zich betrouwbaarheidsproblemen voordoen. Maar momenteel is dat niet het geval", laat Wolff op het Sochi Autodrom aan Motorsport.com weten. "Als je er een weekend compleet niet bij zit of toch al achteraan staat door een ongeluk, dan kun je er makkelijk een motorische gridstraf bij pakken. Maar uit voorzorg een nieuwe motor steken en daarmee een gridstraf incasseren, nee, dat zijn we niet van plan."

Het geeft Mercedes een voordeel in de titelstrijd, in ieder geval dit weekend. Gezien de snelheid van het merk met de ster en het feit dat Verstappen achteraan start, lijkt niets een één-tweetje nog in de weg te staan. "We krijgen hier inderdaad een mooie kans voorgeschoteld. Als alles volgens plan verloopt, dan starten we vooraan en kunnen we hopelijk veel punten verzamelen."

Waar Honda een nieuwe energy store heeft geïntroduceerd en Ferrari de toegestane upgrade heeft bewaard voor deze fase van het seizoen, wisselt Mercedes geen motoren meer en valt er op dat vlak dus niets te verwachten. "Wij weten niet precies wat de anderen doen, maar dat is ook alleen maar ruis. Voor ons is het belangrijk om het juiste moment voor de eigen upgrades te kiezen. Dit jaar hebben we dat aan het begin van het seizoen gedaan. Wij zijn blij met wat we op motorisch vlak hebben en kunnen nu zien dat anderen last hebben van betrouwbaarheidsproblemen of late updates."

