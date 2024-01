Op het gebied van Formule 1-overwinningen moet Mercedes-coureur Lewis Hamilton al een hele tijd wachten. Sinds Jeddah 2021 staat de zevenvoudig wereldkampioen namelijk droog. Na de invoering van de ground effect-regels in 2022 lukte het de Engelsman niet meer om op het hoogste treetje te komen, wat voor hemzelf de langste periode zonder zege is. Mercedes had met de zero pods op het verkeerde concept gegokt, terwijl Red Bull Racing een gigantische voorsprong opbouwde. Ondanks deze situatie voelt de 38-jarige coureur zich nog altijd gemotiveerd. "Het is mijn droom om de bovenste tree van het podium te mogen beklimmen en dan het team te zien", vertelt de Brit. "Het fantastischte gevoel is achter je kijken en de vlag van je land te zien, en dan het team voor je te zien."

Hamilton vindt met name bijzonder om de emoties te zien bij zijn teamleden, zo denkt hij regelmatig terug aan de overwinningen die hij al op zijn palmares heeft staan. "Ik kan me mijn eerste overwinning met dit team [Hongarije 2013] nog herinneren", vertelt de Mercedes-man. "Ik heb ook een foto van Australië 2015, waarop het team in tranen staat. Het was fantastisch om daar mijn steentje aan bij te dragen. De kracht die we daarvan krijgen is een groot deel van mijn drive. Het winnen van het wereldkampioenschap is ook een onderdeel daarvan."

Het komende seizoen staat Mercedes voor een grote uitdaging. De renstal moet na twee matige jaren weer de voornaamste uitdager voor Red Bull worden. Bij de Duitse renstal wordt veel verwacht van de W15 waarmee zij in het komende seizoen aan de start verschijnen. Hamilton verwacht ook veel van zichzelf en weet dat zijn inspanningen net als in 2013 weer op hoog niveau moeten zijn. "Toen ik hier naartoe ging, voelde ik het enthousiasme", herinnert de Engelse topcoureur zich. "We verwachtten toen dat we slecht zouden zijn, dus het was meer puur enthousiasme. Ik was toen nog nieuw en moest de mensen nog leren kennen en wilde relaties bouwen. Er was toen een ander soort enthousiasme. Nu kennen we elkaar goed en heb door het hele team heen goede relaties."