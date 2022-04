Mercedes heeft geen updates meegenomen naar Melbourne en dus zal het team uit Brackley het dit weekend moeten zien te doen met de auto zoals die is. Lewis Hamilton, die aan het einde van de vrijdag in Australië slechts veertiende stond in de tijdenlijst, lijkt zich in zijn lot te berusten. “Het is zoals het is.”

“Ik voel me oké, maar het was gewoon een moeilijke sessie”, zei Hamilton na afloop van de tweede training, waarin hij ook nog een uitje door de grindbak maakte. “Op het moment lijkt niets wat we aan de auto veranderen een verschil te maken. Dat is het lastige. Je begint optimistisch te worden en laat vervolgens een paar veranderingen doorvoeren, maar het lijkt vervolgens maar niet beter te willen worden.” In de eerste oefensessie liet Hamilton nog de zevende tijd noteren. “We hebben voor de tweede training dus een paar dingen veranderd. Maar in de eerste training was het beter. Ik had het tijdens de tweede training wat moeilijker. Ik weet het niet. Het is gewoon een lastige auto.”

Hamilton is weinig hoopvol als het gaat om het vooruitzicht voor de rest van het weekend. “Er is gewoon niet veel wat we kunnen doen. Het is zoals het is. We zullen hiermee moeten zien te rijden”, zei de Brit, alvorens wat ongemakkelijk te lachen. “Dat is het frustrerende hieraan. Je probeert te pushen en dichter bij de anderen te komen, maar zelfs al rijd je een fatsoenlijke ronde, ben je nog steeds 1,2 seconde te langzaam. Dat maakt het zo moeilijk.”

'Resultaat steeds hetzelfde'

Teamgenoot George Russell besloot de dag op P11. “We staan niet waar we willen staan”, aldus de Brit. “Er staan behoorlijk wat auto’s uit het middenveld voor ons en we komen nog heel veel snelheid tekort vergeleken met de voorkant van het veld. We zullen vanavond hard moeten werken om erachter te komen waar we tegenaan lopen. De auto voelde op zich niet slecht aan.”

Als het gaat om het oplossen van het porpoising-probleem, lijkt Mercedes in Melbourne geen vooruitgang te hebben geboekt. Sterker nog: Russell zegt er alleen nog maar meer last van te hebben. “We hebben er richting bocht 9 absoluut behoorlijk veel last van. Ik heb het waarschijnlijk nog niet zo erg gehad als vandaag. Maar ik denk dat het iets is waar we voorlopig mee zullen moeten dealen. We denken dat het voor nu de snelste manier is om rond te gaan, al is dat het misschien niet. We moeten in de data blijven graven om het beter te begrijpen. We hebben namelijk van alles met de afstelling geprobeerd, maar het resultaat is steeds hetzelfde.”