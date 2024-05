Waar Max Verstappen tijdens de tweede vrije training net aan een vliegende ronde was begonnen, zat Lewis Hamilton juist in een cooldownronde zat. De Mercedes-coureur reed dus langzaam rond toen Verstappen de Variante Villeneuve naderde. Hamilton schoot van links naar rechts om plaats te maken, maar voor Verstappen was toen het kwaad al geschied. Hij maakte zijn ongenoegen over dat moment heel duidelijk met handgebaren richting de zevenvoudig F1-kampioen en door zijn auto nog even naar rechts te sturen.

Zelf is Hamilton zich van geen kwaad bewust. "Ik zat gewoon in een cooldownronde, jeetje", zegt Hamilton. "Ik dacht dat ik goed zat, of dat ik goed zou zitten. Maar ineens zat hij bij me op de staart. Uiteindelijk was het mijn fout en ik probeerde me te verontschuldigen, maar volgens mij was hij toen al te gefrustreerd." Verstappen was ook na de moeizame training niet te spreken over de actie van Hamilton, maar wilde er niet te veel woorden aan wijden. "Dit is niet de eerste keer dat het gebeurt", zei de Red Bull-coureur. "Je probeert altijd kalm te blijven, maar vandaag gebeurde het weer. Aan de andere kant wil ik er niet te veel over praten, omdat het niet ons probleem is. Vandaag waren we gewoon veel te langzaam en dat moeten we oplossen."

Voor Mercedes is het weekend op Imola positief van start gegaan. Het team meldde zich duidelijk vooraan, met de tweede tijd voor George Russell in VT1 en de vierde tijd voor Hamilton in VT2. "Het is een goed begin van het weekend geweest", blikt Hamilton terug op zijn vrijdag in Emilia-Romagna. "We zitten er veel dichter bij dan voorheen. We zullen wel zien hoe het morgen gaat, maar ik ben iedereen in de fabriek heel dankbaar voor het harde werk om deze updates te brengen. We zien de verbeteringen in de auto en onze performance op de baan."

Teamgenoot Russell had het ook prima naar zijn zin op Imola, maar rekent zich nog niet rijk na de veelbelovende vrijdag. "De auto voelde geweldig vandaag. Lewis en ik hebben allebei echt een goed gevoel achter het stuur. Dat is heel fijn. We zagen er redelijk competitief uit, iets beter dan wat we in Miami lieten zien. Maar ik weet zeker dat iedereen wat vindt en in de kwalificatie zien we waar we echt staan", tempert hij de verwachtingen. "Ik denk nog steeds dat McLaren de favoriet is op dit moment, zij zijn waarschijnlijk weer het snelste team. Ze zijn sinds China al zo snel. Desondanks heeft het team geweldig werk geleverd met deze nieuwe onderdelen en het is een stap vooruit."