Hamilton moet fikse boete betalen na oversteken circuit tijdens F1 Qatar

Lewis Hamilton baalde uiteraard stevig van zijn vroege uitvalbeurt, wetende dat hij vanaf de derde plek voor een podium kon gaan op het Losail International Circuit. In die teleurstelling stak de Britse zevenvoudig wereldkampioen het circuit over om zo terug te wandelen naar de garage, maar deed dat wel op het moment dat het circuit nog zogenaamd 'live' was. De stewards oordelen daarom dat hij een gevaar vormde voor zichzelf en de deelnemers op de baan. Dat levert hem een reprimande en een boete van 50.000 euro op, waarvan hij er maar 25.000 hoeft te betalen - mits hij de rest van het seizoen geen vergelijkbaar vergrijp begaat.

"De stewards hebben geluisterd naar de coureur van wagen 44 (Lewis Hamilton), de teamvertegenwoordiger en hebben de videobeelden bekeken", laten de stewards in een document van de FIA weten. "Na de crash in ronde 1 liet de coureur van wagen 44 zijn auto in de grindbak achter en rende hij terug naar de pits. Hij stak hierbij de baan, die op dat moment nog live was, over en bereikte de binnenkant enkele seconden voordat wagen 63 op hoge snelheid langskwam na het uitrijden van de pitstraat. Hij liep vervolgens door langs de baan totdat hij uiteindelijk de baan verliet."

De stewards merken op dat Hamilton zich verontschuldigde en besefte dat de situatie 'erg gevaarlijk' kon zijn voor hem en de naderende coureurs. "De stewards benadrukten het feit dat het oversteken van een live baan extreem gevaarlijke situaties kan opleveren en de coureurs moeten daar zeer voorzichtig mee zijn." Volgens de stewards volstaan een reprimande, een zogenaamde non-driving reprimande, en de voorwaardelijke boete van 50.000 euro om deze zaak af te handelen. Dat is Hamiltons eerste non-driving reprimande van het seizoen.

Hamilton trok na het terugkijken van de herhalingen van het incident met George Russell het boetekleed aan. "Het is gewoon een van die echt ongelukkige situaties", vatte de zevenvoudig wereldkampioen het incident samen. "Ik ben bereid de verantwoordelijkheid op me te nemen. Iedereen werkt ongelofelijk hard. Het is dan ontzettend balen om zo'n resultaat te behalen. Je bereidt je voor en steekt er tijd in. Het overkomt me zelden." Op sociale media heeft Mercedes al een video geplaatst waarin Hamilton persoonlijk zijn excuses aanbiedt aan zijn teamgenoot.

Video: Het incident tussen Hamilton en Russell bij de start van de GP van Qatar