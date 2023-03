Hamilton: “We waren mijlenver verwijderd van podium in Bahrein”

Mercedes had de hoop dat het met het concept van vorig jaar nog een goede stap naar voren kon zetten, maar werd afgelopen weekend met de neus op de feiten gedrukt: de auto is nog altijd niet goed genoeg. Lewis Hamilton kwalificeerde zich op zes tienden van polesitter Max Verstappen als zevende voor de Grand Prix van Bahrein en werd vijfde in de race. George Russell kwam als zevende aan de finish na als zesde aan de wedstrijd te zijn begonnen.

“We waren er mijlenver van verwijderd”, laat Hamilton weten als hem gevraagd wordt of hij uiteindelijk nog dichter bij het podium zat dan hij had verwacht. “Er reed nog een Ferrari voor me, dus we zouden eigenlijk zesde zijn geworden. We zaten dus bij lange na niet in de buurt van het podium.” Op de vraag of hij zich zorgen maakt over dat het team niet genoeg progressie heeft gemaakt na vorig seizoen, reageert hij tegenover andere Motorsport.com: “Bezorgd is niet het juiste woord. Wat kan ik erover zeggen? Ik wil er eigenlijk niet al te veel over zeggen. We moeten gewoon hard blijven werken. We weten dat we niet staan waar we horen te staan en we weten dat onze auto niet de juiste is. Dus het is een lastige. Ik moet gewoon positief blijven en het team blijven pushen.”

“Het gevoel in de auto is over het geheel genomen hetzelfde als vorig jaar”, constateert Hamilton. “Toen we de strategie doornamen voor de race, zei ik al tegen de jongens dat ik niet zo’n lange stint zou kunnen rijden als zij dachten. En dat bleek vervolgens ook het geval. We hebben nog heel veel werk te doen. We moeten ervoor zorgen dat we meer downforce op de auto krijgen. We komen simpelweg downforce tekort, dus dat is waar er tijd gewonnen kan worden. Zodra we wat meer neerwaartse druk op de voor- en achterkant hebben, zal ons tempo omhoog gaan.”

Genoten van duel met Alonso

Felicitaties waren er voor Fernando Alonso, die derde werd in zijn eerste race voor Aston Martin. Hamilton: “Hij heeft het fantastisch gedaan. Dat was geweldig om te zien. Het hele team van Aston Martin heeft erg goed werk verricht. De helft van de auto waarmee zij rijden komt van ons, en ze hebben hun aerodynamica in onze windtunnel ontwikkeld. Met andere woorden: wij moeten aan de slag.” De zevenvoudig wereldkampioen was halverwege de race nog in een duel met de Spanjaard verwikkeld. “Dat was wel even leuk. Maar het leek wel alsof hij in een andere klasse reed, zo snel reed hij daarna bij me vandaan. Ik wist van tevoren al wel dat hij me voorbij zou gaan, want hij reed zo snel naar me toe. Maar ik vond het een vermakelijk gevecht.”

Video: Fernando Alonso neemt Lewis Hamilton onder vuur