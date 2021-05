Jordan verkiest Hamilton boven Schumacher

Voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan weet wel een antwoord op die lastig te beantwoorden vraag. De uitgesproken Ier kiest voor Lewis Hamilton, mede door het niet geheel vlekkeloze blazoen van Michael Schumacher. Toch staat er volgens Jordan nog een rijder boven deze twee succescoureurs.

In gesprek met F1-Insider.com zegt Jordan: “Beide zijn uniek dus het maakt me bijna schizofreen om een winnaar te moeten kiezen. Maar toch ga ik voor Hamilton. Lewis heeft zijn titels namelijk niet gewonnen middels een aanrijding, zoals Michael in 1994 in Adelaide. In de periode van Lewis bij Mercedes zijn er ook geen sjoemelgeruchten geweest.” Daarmee doelt de voormalig teambaas over de geruchten dat Benetton in 1994 gebruikmaakte van een illegaal traction control-systeem. Ook in de periode van Ferrari werd er regelmatig met argusogen naar Maranello gekeken, zowel op technisch vlak als qua teamorders.

Toch wil Jordan nog een ding kwijt: “Ayrton Senna staat wat mij betreft bovenaan. Hij was in alle opzichten magisch. Hij is veel te vroeg gestorven om hem objectief te kunnen beoordelen.”