Hamilton in Mexico en Amerika zonder race-engineer Bonnington

Bonnington is niet afgereisd naar Mexico-Stad aangezien hij in Groot-Brittannië een medische procedure moet ondergaan. Hij mist daardoor ook de Grand Prix van Amerika van volgend weekend. Het Mercedes F1-team hoopt dat de ervaren engineer medio november in Brazilië weer in de pitbox kan plaatsnemen. In de tussentijd neemt Marcus Dudley, de vaste performance engineer van Hamilton, de taken over. Dom Riefstahl, die normaliter het race support team in de fabriek aanstuurt, is aanwezig in Mexico als performance engineer van de WK-leider.

Hamilton werkt sinds zijn overstap naar het Mercedes Formule 1-team in 2013 samen met Bonnington. Sindsdien heeft het tweetal vier wereldtitels verzameld, de vijfde hoofdprijs lijkt aanstaande. De twee hebben de afgelopen jaren heel wat berichten uitgewisseld via de boordradio, waardoor ‘Bono’ een van de meest herkenbare stemmen uit de F1 is.

Dit weekend kan Hamilton beslag leggen op zijn zesde wereldtitel. Hij moet dan veertien punten meer scoren dan teamgenoot Valtteri Bottas. Mocht dat niet lukken, dan volgt volgend weekend in Amerika een nieuwe kans. Het ziet ernaar uit dat Bonnington het feest moet missen.

Met medewerking van F1-verslaggever Scott Mitchell