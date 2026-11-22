Formule 1 GP van Las Vegas

Lewis Hamilton: met steun als nummer één hadden we Kimi Antonelli dit seizoen kunnen verslaan

De Ferrari-coureur zegt dat hij nooit heeft gevraagd om nummer één te zijn, maar gelooft dat hij "steun nodig had" toen hij Kimi Antonelli's naaste uitdager was

Lydia Mee

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 11:54

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Zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton denkt dat hij eerder dit seizoen Mercedes-coureur Kimi Antonelli had kunnen verslaan in hun onderlinge strijd als hij meer steun had gekregen van Ferrari.

De Brit sprak na de Grand Prix van Las Vegas, waar hij opnieuw in aanraking kwam met zijn teamgenoot Charles Leclerc en daardoor spinde. Hij knokte zich terug naar de zevende plaats, terwijl Leclerc een straf kreeg en als tiende eindigde.

Gevraagd naar de suggestie van F1-kampioen Damon Hill uit 1996 dat Ferrari hem tot eerste rijder zou moeten maken, zei Hamilton dat hij nooit om die status heeft gevraagd, maar dat hij eerder dit jaar wel het gevoel had die nodig te hebben.

"Ik heb nooit gevraagd om eerste rijder te zijn. Echt nooit", zei Hamilton.

Hij wees op een fase van het seizoen waarin hij ruim voor Leclerc stond en de dichtstbijzijnde coureur was om Antonelli in de titelstrijd uit te dagen.

"Ik stond een lange tijd tweede in het jaar en op dat moment had ik steun nodig om ervoor te zorgen dat we Kimi zouden verslaan. Er waren een paar momenten in het seizoen waarop we Kimi met die steun hadden kunnen verslaan", zei hij.

Nadat de 41-jarige in juni in Barcelona zijn eerste Grand Prix-zege met Ferrari had gepakt, stond hij tweede in de coureursstand, op 41 punten van Antonelli en met 40 punten voorsprong op Leclerc. Ook na Monaco, België en Hongarije stond hij tweede.

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Antonelli stelde de titel veilig tijdens de Grand Prix van Mexico, een week voordat Mercedes de constructeurstitel won, en staat nu op 402 punten tegenover 267 voor Hamilton.

"Ik weet het niet, maar daar wil ik niet op ingaan", zei hij toen hem werd gevraagd hoe het nu verder moet met de relatie met zijn teamgenoot. "Dit zijn vragen die mensen stellen. Uiteindelijk heb ik zo hard gepresteerd als ik kon en heb ik alles gegeven om vandaag die punten te pakken.

"We kregen gewoon voortdurend uitdagingen op ons bord en ik ben gewoon door blijven werken."

Eerder in de race had Hamilton een tijdstraf van 10 seconden gekregen omdat hij de baan had verlaten en daar voordeel mee had behaald ten opzichte van McLaren-coureur Lando Norris.

"10 seconden was belachelijk en heel, heel zwaar", vervolgde hij. "Ik probeerde een botsing met hen te vermijden en ze hadden me ook gewoon kunnen zeggen dat ik de plek moest teruggeven. Een [straf] van 10 seconden slaat nergens op. Maar ik kwam terug en mengde me weer in het gevecht. Ik zag Max voor me rijden en dacht: we doen weer mee.

"Ik was in gevecht met McLaren, dus eerlijk gezegd dacht ik dat ik misschien voor een podium kon vechten. Ik dacht echt alleen aan het gevecht met McLaren, want daar moeten we staan om die tweede plek te pakken."

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- Het Motorsport.com-team

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