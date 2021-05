“Het gaat een zware strijd worden”, zei Hamilton na de zeperd in Monaco. “Ik heb vanaf het begin gezegd dat ze een auto hebben waarmee ze kampioen kunnen worden, het wordt heel erg lastig om ze te verslaan. Daar ben ik al het hele seizoen bloedserieus over.” Het slechte weekend bestond voor Hamilton uit een zevende plaats in de kwalificatie en een moeizame race. Mercedes betaalde de prijs voor een vroege pitstop, waarmee hij niet langs Pierre Gasly kwam en plekken verloor ten opzichte van Sebastian Vettel en Sergio Perez. Hij werd uiteindelijk zevende en scoorde een extra punt voor de snelste ronde.

Volgens Hamilton heeft zijn team eerder dit jaar al bonuspunten gepakt en moet het op haar strepen blijven staan om het gevecht met Red Bull aan te knopen. “We hebben races gewonnen die we eigenlijk niet mochten winnen, zoals in Bahrein. Maar het is nog niet voorbij, het seizoen duurt nog heel lang. Duidelijk is dat we ons niet nog zo’n weekend kunnen veroorloven. Ik ben blij dat ik de finish gehaald heb en dat ik nog wat punten gepakt heb, waaronder het punt voor de snelste ronde. Elk punt dat je pakt in een slecht weekend kan je aan het eind van het seizoen weer helpen.”

Analyseren en dan weer leren

Ook aan de andere kant van de garage liep het niet. Valtteri Bottas reed aan het begin van de wedstrijd op de tweede plaats achter Verstappen, maar door een dolgedraaide wielmoer kon hij de pitstop niet afwerken. Mercedes is daardoor ook de leiding in het kampioenschap voor constructeurs kwijt aan Red Bull. Hamilton heeft vertrouwen dat Mercedes gaat leren van de problemen in Monaco en zodoende sterker terug kan komen.

“Het was natuurlijk geen geweldig weekend, maar ik heb niet het gevoel dat we daar te lang over na moeten denken”, aldus Hamilton. “We hadden veel zaken beter kunnen doen in de voorbereiding naar deze race. We hebben dit weekend een paar goede gesprekken gevoerd, maar het was gewoon niet goed genoeg. We winnen en verliezen samen, het was collectief geen goede prestatie. Daar moeten we zeker van leren. Het heeft geen zin om bij de pakken neer te zitten. We moeten de data bekijken en weten waarom we in deze positie staan. De komende dagen gaan we dit bespreken en analyseren. We willen alle antwoorden vinden. Ik weet dat iedereen hard werkt en hopelijk kunnen we dit soort weekenden in de toekomst voorkomen.”

