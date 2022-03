Hamilton: Mercedes probeert W13 te temmen tijdens F1-test Bahrein

Op de eerste dag van de tweede F1-wintertest van 2022 ging het vooral over de upgrades die Mercedes had meegenomen naar Bahrein. De meest in het oog springende verandering waren natuurlijk de opzienbarende nieuwe sidepods en er werden zelfs al vragen gesteld over de legaliteit van deze oplossing, maar heel veel heeft het vooralsnog niet opgeleverd. Zowel Lewis Hamilton als George Russell kampten op de eerste twee dagen in Bahrein nog altijd behoorlijk met porpoising, terwijl beide coureurs ook behoorlijk veel wilde overstuurmomenten meemaakten.

Na afloop van de tweede testdag op het Bahrain International Circuit geeft Hamilton dan ook ruiterlijk toe dat de situatie verre van ideaal is. “Het is zwaar. Ik bedoel, je kan op de onboards zien dat de auto aan alle kanten uitbreekt. Je hobbelt en stuitert en op dit moment is het niet echt geweldig, maar we proberen de auto te temmen”, vertelt Hamilton. De verwachting was dat de meeste teams ten opzichte van de test in Barcelona behoorlijke progressie hebben geboekt met porpoising, maar de zevenvoudig wereldkampioen erkent dat het probleem nog alom aanwezig is bij Mercedes.

“Het is de wind, het is het stuiteren waar we mee kampen. Dat hebben we deze week nog steeds en het lijkt zelfs erger te zijn. We proberen veel verschillende scenario’s af te werken en uit te zoeken hoe we de downforce kunnen vasthouden, zonder dat we net zoals bij de vorige test zo stuiteren. Je ziet iedereen… Ik denk dat iedereen in ongeveer hetzelfde schuitje zit. Sommigen zijn erin geslaagd om er beter mee om te gaan, maar het is moeilijk”, zegt Hamilton, die de omstandigheden in Bahrein ook niet ideaal kan noemen. “Het is hobbelig en glad. In de ochtend is het zanderig en ’s ochtends is het ook veel te heet. En in de middag is het gewoon stoffig.”

'Zou knap zijn als we onze snelheid zo kunnen verbergen'

Hoewel het dus nog niet zo lekker loopt, weigert Hamilton om het probleem neer te leggen bij de upgrades die Mercedes heeft meegenomen naar Bahrein. “De auto is absoluut anders dan vorige week. Maar het gaat denk ik meer om hoe de banden in deze temperaturen werken, hier zijn ze anders. Daardoor is het dit weekend een andere machine. Maar ik denk niet dat het komt door de verandering die we hebben doorgevoerd, want er is zoveel geweldig werk gestoken in het creëren van deze upgrade. Ik denk dat we nu tegen dingen aanlopen waar iedereen met deze nieuwe soort auto’s in 2022 tegenaan loopt. Ik vertrouw erop dat het team hier en in de fabriek het gaat oplossen, maar het gaat absoluut geen gemakkelijke rit worden.”

Hamilton sloot de voorlaatste testdag van het voorseizoen af met de vijfde tijd, negen tienden achter snelste man Kevin Magnussen. Daar waar de vier mannen voor hem op C4-banden reden, klokte Hamilton zijn tijd op de zachtste C5-compound. De suggestie van Carlos Sainz Jr. – de nummer twee van de vrijdag – dat Mercedes verstoppertje speelt, wijst hij dan ook resoluut van de hand. “We zouden wel heel, heel, heel goed zijn als we al deze momenten met overstuur en dergelijke hebben om onze snelheid te verbergen. Dat is niet het geval”, aldus Hamilton. “We hebben absoluut dingen waar we doorheen proberen te komen. Zoals ik al zei, denk ik dat anderen het minder moeilijk hebben, maar wie weet? Volgende week zullen we het misschien beter begrijpen.”