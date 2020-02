Hamilton ziet "genoeg problemen" voor Mercedes

Hamilton moest zijn auto op de voorlaatste testdag al na veertien ronden aan de kant zetten, omdat een probleem met de oliedruk er voor zorgde dat de motor zichzelf uitschakelde. In de eerste testweek moest men bij Mercedes ook al een krachtbron wisselen, toen was Valtteri Bottas het slachtoffer. En om de zaken nog serieuzer te maken, gebruikte klantenteam Williams de afgelopen dagen al drie motoren.

Volgens Hamilton heeft de W11 genoeg potentie, maar is het team niet blij: “We hebben denk ik een goede wintertest gehad. We hebben goed gepresteerd waar het gaat om het aantal ronden en kilometers – behalve donderdag dan – en de stappen die we hebben doorlopen. Maar het was niet perfect, we zijn tegen genoeg problemen aangelopen die we zullen moeten wegwerken.”

Het motorprobleem baart Hamilton wel enigszins zorgen: “Is het zorgelijk? Ja, zeker. Normaal hebben we in het voorseizoen veel meer vertrouwen in de betrouwbaarheid, dus dat is niet goed. We zitten op onze tweede of derde krachtbron. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de collega’s in de fabriek hun best zullen doen om ons over twee weken de juiste start te bezorgen.”

De betrouwbaarheid van de krachtbron van zijn nieuwe auto laat dus te wensen over, maar Hamilton is wel tevreden over het rijgedrag van de W11: “Ik begrijp de auto prima. Ik ben ervan overtuigd dat ik in Melbourne een auto heb waarin ik me comfortabel en zeker voel en waar ik de rest van het veld mee kan aftroeven.”

Gevraagd hoe Hamilton die concurrentie inschat, verwijst hij naar het team: “Ik heb werkelijk geen idee waar we staan ten opzichte van de anderen. Het team heeft daar waarschijnlijk een beter idee van.”

Met medewerking van Jonathan Noble