Hamilton ziet Mercedes in de toekomst weer wereldkampioen worden

Tijdens het nieuwe seizoen van Netflix-serie Drive to Survive zegt George Russell op een zeker moment dat het niet goed op Mercedes zou afstralen als Lewis Hamilton zou besluiten te vertrekken, omdat het dan zou lijken alsof de zevenvoudig wereldkampioen geen vertrouwen meer in Mercedes heeft.

Geconfronteerd met die uitspraak van zijn teamgenoot en het feit dat hij besloten heeft om na dit seizoen naar Ferrari te gaan, laat Hamilton tijdens de officiële persconferentie voor de Grand Prix van Bahrein weten dat hij zijn vertrouwen in Mercedes niet is verloren: “Nee, dat is echt niet het geval.” Even daarvoor sprak hij al de verwachting uit dat Mercedes op een zeker moment weer kampioen wordt. “En als dat gebeurt, dan ben ik trots op het feit dat ik deel ben geweest van het proces waar we samen doorheen zijn gegaan.”

“We hebben het hier over een fantastische groep mensen die erg goed geleid wordt”, vervolgt Hamilton. “Heel Mercedes - van de top tot aan de werkvloer - is ook erg toegewijd aan de autosport. Dus of we nu een titelwinnende auto hebben of niet, staat helemaal los van hoe ik naar de volgende fase in mijn carrière kijk. Zoals ik eerder heb gezegd, wil ik na dit jaar aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven beginnen. Ik heb bij Mercedes alles bereikt wat mogelijk is en nu ik richting het einde van mijn carrière ga, wil ik graag nog een nieuwe uitdaging aangaan. En Ferrari is misschien wel de ultieme uitdaging. Het is een iconisch team met een fantastische historie, maar ze zijn de afgelopen tien jaar niet zo succesvol geweest als ze hadden gehoopt. Momenteel lijken ze er goed voor te staan, maar mijn doel is om ze dit jaar te verslaan. De schakelaar gaat dus pas na het jaar om.”

Als Hamilton de vraag krijgt of hij zich al een beetje Ferrari-coureur begint te voelen door alle vragen over zijn overgang naar de Scuderia, antwoordt hij: “Nee, ik ben op dit moment honderd procent Mercedes-coureur. Mijn focus ligt volledig op dit jaar. Ik wil mijn tijd hier op een positieve manier afsluiten. Ik heb een bijzondere band met alle mensen in dit team en mijn doel is om hen dit jaar goede resultaten te bezorgen. Als dit mijn beste jaar wordt als het gaat om hoe ik presteer, dan zou ik daar heel blij mee zijn. Wat er volgend jaar gebeurt, staat daar compleet los van.”