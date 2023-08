De Formule 1 heeft sinds 2022 nieuwe technische reglementen, waarbij het onder meer weer met het grondeffect werkt. In eerste instantie waren de ontwerpers bang dat de auto's nagenoeg hetzelfde zouden zijn, maar bij het ontwikkelen bleek er toch de nodige vrijheid. Dit zorgde ervoor dat Mercedes afgelopen F1-seizoen met een wel heel opvallend concept ten tonele verscheen. Het Duitse merk ontwikkelde het 'no pod'-concept. Dit hield in dat er amper sidepods te zien waren. In combinatie met de vloer zorgde dit echter voor grote problemen en waren de coureurs niet in staat om voor het wereldkampioenschap te vechten. Met de W14 hield het in eerste instantie vast aan het concept, maar vanaf Monaco werd dit losgelaten en ging het team voor nagenoeg hetzelfde idee als Red Bull Racing, McLaren en Aston Martin, met de downwash-sidepods.

Met de upgrade haalde Mercedes met Lewis Hamilton en George Russell het podium in Spanje, al scoorde Russell een jaar eerder ook een derde plek in Barcelona en gaf dat resultaat een soortgelijke boost. Dit betekende dat men in Brackley nogal voorzichtig bleef. Hamilton pakte echter meerdere derde plekken én de pole-position in Hongarije. Toch fluctueert het qua snelle rondetijden nog. De snelst geregistreerde rondetijden per weekend laten zien dat Mercedes in Monaco 0,504 procent toegaf op Red Bull. In Groot-Brittannië liep dit terug naar 0,502 procent, maar in Spa rekte het gat weer op naar 0,866 procent.

Desondanks prijst Hamilton de gezette stappen: "Ik ben trots op iedereen. Er wordt hard gewerkt. We hebben grote sprongen gemaakt. Onze grootste stap maakten we denk ik in Monaco. Sindsdien is er veel vooruitgang geboekt. We begrijpen nu beter waar we de auto moeten plaatsen. Hij is een stuk consistenter. We zijn een aantal keer op het podium gekomen en eindigen geregeld in de top-vijf. Dat is geweldig. Daarnaast zit het ook met de betrouwbaarheid wel snor. Er zijn veel goede dingen", zegt de zevenvoudig wereldkampioen.

Volgens de Brit ontbreekt het bij de W14 nog wel aan downforce en balans. Dat laatste probleem stelde hij vroeg in het seizoen al aan de orde. De zevenvoudig wereldkampioen voelde zich niet echt 'verbonden' met de auto, dit omdat de cockpit verder naar voren is geplaatst dan bij Red Bull en Ferrari het geval is. "Aan de balans moeten we nog werken", gaat hij verder. "En zoals altijd is er nog meer downforce nodig. Ik weet wel dat iedereen in de fabriek daarmee bezig is. We richten ons nu op de tweede plaats bij de constructeurs en ik probeer derde te worden bij de coureurs."

Hamilton staat momenteel vierde, kort achter Fernando Alonso, in de WK-stand. Achter de mannen van Red Bull is het nog allesbehalve beslist. De Mercedes-coureur verwacht daarom dat de stand nog gaat veranderen. "Ik weet niet in hoeverre andere teams zich nog gaan ontwikkelen, maar er gaan nog verschuivingen plaatsvinden. Ik heb geen idee wat er met Aston aan de hand is. Zij hebben duidelijk een stap teruggedaan. Ik weet wel dat McLaren heel sterk gaat zijn in de tweede fase van het seizoen. Ferrari en wij zitten dicht bij elkaar, maar het hangt af van het circuit hoe die volgorde is. Ik hoop uiteraard dat wij iets beter gaan zijn."

