VIDEO: Hamilton gooit zichzelf uit vliegtuig

Dat Hamilton in zijn vrije tijd doet waar 'ie zelf zin in heeft was al langer bekend: piano spelen, extreme skiing, golfsurfen: het zijn allemaal hobby's waarin de zevenvoudig wereldkampioen zich prima kan uitleven, maar zijn nieuwste vrije tijdsbesteding moet voor teambaas Toto Wolff een nachtmerrie zijn. De 36-jarige coureur is helemaal in de ban van skydiven.

"Het is een van mijn favoriete dingen om te doen in mijn vrije tijd", aldus de Mercedes-coureur op Instagram waar hij een video van een van zijn sprongen postte. "Dit is mijn eerste poging om op mijn rug te vliegen, waar ik heel slecht in was."

Of het management van Mercedes het een goed idee vindt dat hun topcoureur zich uit vliegtuigen gooit, is maar de vraag. In veel contracten van coureurs is opgenomen dat ze zich in hun privétijd niet met al te gevaarlijke avonturen mogen inlaten.