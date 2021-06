Hamilton prijst Red Bull: "Ze zijn verder naar voren gekomen dan wij"

Lewis Hamilton kwalificeerde zich zaterdagmiddag op de tweede plaats voor de Grand Prix van Frankrijk die zondagmiddag om 15.00 uur van start gaat. De Mercedes-coureur kwam ruim twee tienden tekort op Max Verstappen die op Paul Ricard – traditioneel een Mercedes-circuit – zijn vijfde pole-position pakte. Valtteri Bottas vertrekt de race vanaf de derde plaats.

Waar Hamilton in het verleden nog wel eens flink de pé in had als één en ander niet volgens plan verliep, daar was hij na afloop van de Franse kwalificatie redelijk mild gestemd. “Het is geweldig dat we tweede en derde zijn. We staan tussen de Red Bulls [Sergio Perez vertrekt van P4] en dat geeft ons de kans om echt druk uit te oefenen in de race”, zei hij in de persconferentie.

De race in Zuid-Frankrijk is de eerste sinds de Grand Prix van Spanje zes weken geleden die op een regulier circuit wordt verreden. Waar Mercedes (met overwinningen in Bahrein, Portimao en Barcelona) dit seizoen de overhand lijkt te hebben op permanente circuits, daar leek Red Bull tot dusverre met zeges in Monaco en Baku vooral snel op de stratencircuits. Op Paul Ricard kon er dit weekend dan ook voor het eerst sinds Spanje weer eens een echte vergelijking worden gemaakt in de krachtsverhoudingen tussen Mercedes en Red Bull.

Volgens Hamilton heeft het team van Verstappen de afgelopen weken stappen gemaakt ten opzichte van Mercedes. “Ze lijken misschien wat verder naar voren te zijn gekomen dan wij in Barcelona waren." Overigens was de zevenvoudig wereldkampioen daar niet echt verbaasd over. “We wisten natuurlijk dat de Red Bulls overal sterk zouden zijn. Stratencircuits of niet, het lijkt niet uit te maken waar ze heen gaan. Ze zijn erg sterk."

En dus is er werk aan de winkel voor het team uit Brackley, besloot Hamilton. "We hebben een aantal zaken waar we gewoon aan moeten blijven werken om te verbeteren. Dat werd me duidelijk toen ik [in de kwalificatie] hoorde dat we vooral op de rechte stukken aan het verliezen waren. We zullen proberen uit te zoeken wat dat is.”