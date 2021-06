Hamilton snelt naar P2 in Baku: "Monumentaal resultaat"

Mercedes-coureur Lewis Hamilton kende een slechte voorbereiding op de kwalificatie. In de vrije trainingen werd hij respectievelijk zevende, elfde en derde. Die laatste positie had hij echter vooral te danken aan een ‘super tow’ van Sergio Perez die op het rechte eind van het Baku City Circuit vlak voor hem reed.

Hamilton begon dus met een fikse mentale achterstand op de concurrentie aan de kwalificatie. Vlak voor aanvang van de sessie besloot hij samen met zijn race-engineer tot wat kleine aanpassingen. Zo stak hij een achtervleugel met wat minder downforce en reed hij wat extra opwarmrondjes om de banden beter op temperatuur te krijgen. Het leidde uiteindelijk tot een verrassende tweede tijd, achter polesitter Charles Leclerc, maar voor titelconcurrent Max Verstappen.

Hamilton werd daarbij wel geholpen door een flinke tow achter zijn teamgenoot Valtteri Bottas en de crash van Yuki Tsunoda aan het einde van de derde sessie. Dat ongeluk leidde tot rode vlaggen en niet veel later het einde van de sessie. Daardoor konden onder andere Max Verstappen, Sergio Perez en Carlos Sainz hun tijden niet verder verbeteren.

Terugkijkend kon Hamilton zijn vreugde niet verbergen. “Dit hadden we zeker niet verwacht”, zei hij direct na afloop van de kwalificatie. “Dit is zo'n monumentaal resultaat voor ons, want we hebben het hele weekend zo ongelooflijk geworsteld.” Hamilton prees omstandig zijn team voor het niet opgeven. “We hebben onze rust bewaard, zijn op de achtergrond moeilijke discussies met elkaar aangegaan, zijn elkaar blijven uitdagen en hebben nooit nee geaccepteerd. We hebben de afgelopen dagen zoveel veranderingen doorgevoerd. Het is moeilijk geweest, maar ik denk dat het werk in de afgelopen dagen en dan vooral tussen de sessies door geweldig was. Ik ben er echt trots op dat iedereen zo positief is gebleven.”

De problemen van Mercedes kwamen vooral naar voren in de snelheid over één enkel rondje. Het tempo over de langere (race-)afstand lijkt echter wel op peil en dat zou goed nieuws zijn voor de race op zondag. “Ons racetempo was een stuk beter dan de snelheid over één rondje”, zei Hamilton daarover. “We zaten er in een enkele ronde mijlenver naast, maar in racetempo lagen we een stuk dichter bij elkaar. We begrijpen niet waarom dat zo is, maar ik hoop dat we zondag in dezelfde positie zitten en we het gevecht met die jongens [Red Bull en Ferrari] aan kunnen gaan.”