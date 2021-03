Hamilton over laatste ronden Grand Prix van Bahrein: "Vreselijk"

Uiteindelijk passeerde Max Verstappen de Mercedes van Lewis Hamilton in de 53ste ronde, maar bij die inhaalactie in bocht 4 ging Verstappen met vier wielen buiten de baan. Omdat hij daarmee de baanlimieten had overschreden, kreeg hij vanaf de Red Bull Racing-muur onmiddellijk de opdracht om de positie terug te geven aan Hamilton. Die liet zich in de laatste rondjes de kaas niet meer van het brood eten en pakte zijn 96ste overwinning in de Formule 1.

Op de vraag hoe hij die laatste ronden had beleefd, zei Hamilton. “Het was vreselijk! Ik worstelde aan het eind met de achterkant van mijn auto, mijn achterbanden waren op. Ik denk dat die banden misschien iets van acht ronden ouder waren dan de banden van Max. Ik wist dat hij me binnen een rondje of tien zou bijhalen en ik dacht 'het wordt bijna onmogelijk om hem achter me te houden', wat ook zo was. Tot dat incident in bocht 4, daarna was ik gewoon in staat om hem achter me te houden.” Dat had ook te maken met de baankarakteristiek van het Bahrain International Circuit. “Hij zat vlak achter me, bleef eigenlijk in mijn kielzog hangen. Het was op bepaalde plaatsen moeilijk voor hem om dichterbij te komen en hij ging op sommige plekken ook wat wijd. Het is een lastig circuit om te achtervolgen.”

In die allerlaatste ronden werd Hamilton overigens horendol van zijn race-engineer Peter Bonnington. Die bleef hem over de boordradio ononderbroken toespreken. “Bono bleef me maar vertellen hoeveel ronden er nog over waren! Hij zei 'drie ronden, twee ronden' en ik zei 'Bono, ik kan tellen! Ik heb het!' Hij was gewoon bloednerveus, maar ik ben dankbaar voor Bono en zijn geduld met mij.”

Ondanks de spanning keek Hamilton terug op een geweldig gevecht met een prima uitkomst. “Ik heb dit weekend van elke minuut genoten. We wisten dat we als team achterliepen. Red Bull heeft het tot nu toe gewoon beter gedaan. En dat we hier dan vertrekken [met de winst] terwijl we niet de snelsten waren, dat is echt een resultaat.”

