Hamilton: Mercedes heeft zwakke plek lange wielbasis verholpen

Sinds de introductie van de nieuwe technische reglementen in 2017 heeft Mercedes gekozen voor een wagenconcept met een lange wielbasis, terwijl de concurrentie juist het oog liet vallen op een kortere wielbasis. Hoewel een langere auto een grotere kans op betere downforce geeft - omdat er meer auto is waarop de luchtstroom invloed kan uitoefenen - betekent het ook dat de auto niet zo wendbaar is in de bochten als de kortere auto’s van bijvoorbeeld Red Bull Racing. Mercedes heeft altijd geloofd dat het lange concept de juiste keuze is voor de huidige reglementen, maar de renstal heeft hard moeten strijden om ervoor te zorgen dat de auto makkelijker door de bochten gaat.

Hamilton noemt het ‘verrassend’ dat de andere teams krampachtig blijven vasthouden aan het concept met een kortere wielbasis, vooral nadat Mercedes afgelopen winter veranderingen heeft doorgevoerd die het grootste probleem hebben opgelost. “Onze auto van vorig jaar was de langste van alle teams. Het is absoluut een beetje verrassend dat geen enkel ander team voor de lange wielbasis heeft gekozen. Wij winnen al sinds 2017 met de langste bolide, terwijl de rest zo krampachtig blijft vasthouden aan hun werkwijze met de kortere auto”, vertelde Hamilton.

“Omdat het een lange auto is, heeft die natuurlijk veel downforce, maar hij is niet zo wendbaar als een kortere wagen. Onze bolide van vorig jaar was goed in gemiddelde en snelle bochten, maar vrij matig in langzame bochten. De auto roteerde niet zo goed als we hadden gewild. De wagen had dit jaar tijdens de wintertests gelijkwaardige karakteristieken. Ik gaf het team een aantal uitdagingen wat betreft hoe we de auto afstellen en dat zorgde voor een verandering. Het is lastig om daar veel over te zeggen, maar we hebben niet meer de problemen met het roteren die we vorig jaar hadden.”

Als coureur houdt Hamilton van een scherpe, responsieve voorkant van de auto, iets wat Mercedes hem in de afgelopen jaren niet altijd heeft kunnen geven. De verandering is dan ook niet van het ene op het andere moment gekomen, omdat het ingewikkeld is om ervoor te zorgen dat een verandering in de balans van de auto niet leidt tot meer bandenslijtage. “Mijn voorkeur lag altijd al bij een positievere voorkant van de auto. Maar er is een beperking met deze banden. De voorkant heeft een beperking qua grip, net als de achterkant. Er is saturatie, thermische degradatie en slechts een bepaalde hoeveelheid waarmee je de mechanische balans kan aanpassen, voordat het de andere kant beïnvloedt”, aldus Hamilton.

“Het is als een wip. Vorig jaar was onze auto heel, heel sterk aan de achterkant, terwijl de voorkant veel meer naar onderstuur neigde. Voor dit jaar hebben we wat veranderingen doorgevoerd. Rond de aerodynamische balans is het een veel langer proces. Je kan dat niet zomaar veranderen. Gedurende de winter hebben we het opgelost en hebben we de aerodynamische balans verder naar achteren gebracht. De auto schakelt hierdoor anders en heeft ook andere stuurhoeken en een andere rotatie.”

VIDEO: Monoloog van een zevenvoudig wereldkampioen