Waar Lewis Hamilton vaak excelleert op zaterdagmiddag, was het in Monte Carlo andere koek. De Brit bleef steken op de zevende plaats en weet dat er zondagmiddag werk aan de winkel is om de schade beperkt te houden. "We moeten vanavond of misschien na het weekend stevige gesprekken voeren met mijn engineers. Bepaalde dingen die hadden moeten gebeuren, zijn niet gebeurd", toont Hamilton zich ontevreden na afloop van de kwalificatie. "We moeten hiervan leren en de volgende race sterker terugkomen."

Gevraagd wat Hamilton precies bedoelt met zijn kritiek en dingen die blijkbaar zijn nagelaten, luidt zijn antwoord: "Daar kan ik verder niks over zeggen. Vanuit mijn positie is het een beetje frustrerend, maar het is wat het is. Ik wil nu niet te kritisch zijn op het team, al zal ik dat achter de schermen wel zijn. We moeten harder werken", aldus Hamilton in gesprek met onder meer Motorsport.com. "We zijn [vanaf donderdag] de verkeerde richting opgegaan, we hebben de plank volledig misgeslagen. Na de donderdag zijn we het pad eigenlijk een beetje kwijtgeraakt."

Wolff: "Logisch dat Hamilton gefrustreerd is"

Waar Hamilton behoorlijk kritisch is op zijn eigen manschappen, toont Wolff begrip voor de onvrede van zijn coureur. "We hebben een productieve en hele zware debrief gehad", liet de teambaas enkele uren na de uitlatingen van Hamilton weten. "Dit team is verschrikkelijk eerlijk en transparant. We hebben het gewoon niet goed voor elkaar gekregen zaterdag. Het beeld is nog niet helemaal duidelijk, maar we hadden iedere run te weinig grip. Dat heeft waarschijnlijk te maken met problemen om de banden op te warmen. We moeten dit verder analyseren, maar we waren niet competitief genoeg. We hebben Lewis geen competitieve auto gegeven", neemt Wolff het voor zijn coureur op. "Aan de andere kant zijn dit wel de weekenden waar we het meest van leren."

Wolff zegt er ook geen probleem mee te hebben dat Hamilton zijn onvrede meteen publiekelijk heeft gemaakt. "Als je P7 staat in Monaco, dan is dat potentieel het einde van je weekend. Dan is het absoluut oké om je frustraties te uiten. Niemand in ons team vat dat negatief op, ook omdat omgekeerd precies hetzelfde geldt. Lewis is namelijk de eerste om zijn fouten toe te geven en zijn excuses aan te bieden. Als team is dat misschien nog wel onze grootste kwaliteit, wij kunnen zo'n klap op de kaak nemen", sluit Wolff af.

Video: De onvrede bij Mercedes, het dubbele gevoel van Verstappen en de kwalificatie in Monaco besproken in een nieuwe F1-update