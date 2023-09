Hamilton: Mercedes kan F1-race in Japan niet winnen

Het is van meet af aan niet de vrijdag waarop Mercedes-rijder Lewis Hamilton vooraf had gehoopt in Japan. De hele dag kon de zevenvoudig wereldkampioen de snelheid niet vinden en als eindresultaat staan dan ook twee noteringen buiten de top-tien. Met een zestiende tijd in de eerste en een veertiende tijd in de tweede training is de Britse rijder dan ook absoluut niet tevreden.

"Dit was eerlijk gezegd een hele slechte dag", begint een teleurgestelde Hamilton na afloop van de vrijdagse trainingen. "Het was echt een groot gevecht [op de baan]." Het grote gat naar de toptijd van Red Bull-rijder Max Verstappen valt bij een blik op tijdenlijst direct op en dat iets waar de 38-jarige man uit Stevenage zich ook zorgen over maakt: "We zaten er in de eerste training twee seconden vanaf en in de tweede meer dan een seconde. We moeten nu werken om de auto goed af te stellen en om de balans terug te vinden."

Hamilton heeft wel een verklaring hoe het komt dat de snelheid in Japan nog niet gevonden is. "De vorige race [in Singapore] waren we beter, maar daar was hoge snelheid niet van belang. Er was daar maar één hogesnelheidsbocht, maar de snelheid was minder hoog dan hier. Onze auto heeft daar moeite mee, waardoor we bijvoorbeeld in Silverstone ook niet zo snel waren", verklaart een realistische Hamilton. "Dat is een gebied waar we aan moeten werken, we moeten proberen de auto meer in de sweet spot te krijgen en de banden minder oververhitten."

Mercedes geen kanshebber voor de zege

Voor de rest van het weekend heeft de winnaar van 103 Formule 1-races ook geen hoge verwachtingen: "We gaan vannacht hard werken om de dingen voor morgen om te draaien, maar we gaan dit weekend zeker niet winnen. Als ik wel iets verder naar voren kan komen in de volgorde, dan zou dat fijn zijn." Daarin ziet hij aan de andere kant van de Mercedes-garage bij teamgenoot George Russell een richtpunt, die uiteindelijk in de tweede training met een vijfde tijd op de proppen kwam. "Hij reed helemaal niet zo'n verkeerde ronde", vertelt Hamilton over de prestaties van zijn dertien jaar jongere teamgenoot.